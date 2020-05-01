Bolivyalı çevrecilerden Amazon ormanlarındaki yangınlarda artış yaşanacağı uyarısı

Bolivya'daki çevreciler, 2019 yılında Amazon ormanlarının büyük çoğunluğunu tahrip eden orman yangınlarında bu yıl da tekrarlanacağı konusunda uyardı.

Bolivya merkezli Doğa Dostları Vakfı (FAN) Amazon ormanlarına yönelik tehdidin bu yıl da devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Vakıf, yaptığı açıklamada Bolivya'da bu yılın ilk dört ayında 15 bin 354 orman yangını kaydedildiği bilgisini paylaşarak, bu bilginin NASA uyduları tarafından kaydedilen verilere dayandığını aktardı.

Bu yıl yaşanan yangınların sayısı, geçen yıla göre yüzde 35'lik bir artış teşkil ediyor.

Vakfa göre bu yangınlar, tarım alanlarını genişletmek amacıyla kasıtlı olarak çıkarıldı.

Ayrıca FAN, mevcut iklim koşullarının büyük çaplı yangınları önlemek için hala elverişli olduğunu belirtti.

Geçen yıl Amazon ormanlarında yaşanan büyük çaplı yangınlar neticesinde milyonlarca hektarlık alan kül olmuştu. Bu durum, yangınlarda yeterli önlemi almamakla ve yanlış tarım politikaları izlemekle suçlanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetimi ile Avrupa ülkeleri arasında krize neden olmuştu.