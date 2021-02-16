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    Plastik atıkların arasından İngiliz plakası çıktı: 'Atık ithalatı yasaklanmazsa Adana, Avrupa'nın çöplüğü olacak'

    © Fotoğraf : Twitter/Greenpeace
    Çevre
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    Uluslararası plastik atık ithalatının merkezi haline gelmesi nedeniyle tartışılan Adana'da plastik atıkların içerisinden bir İngiliz araç plakası çıktı. Doç. Sedat Gündoğdu, plastik atık ithalatının yasaklanması gerektiğini, aksi takdirde Adana'nın Avrupa'nın çöplüğü olmaya devam edeceğini söyledi.

    Çin'in plastik atık ithalatını yasaklamasının ardından Avrupa Birliği'nin en büyük atık ithalatçısı haline gelen Türkiye'de, tarım alanları ile kıyıları biyolojik çeşitlilik ve çevre kirliliği konusunda tehdit altında.

    Plastik atıklar, yol kenarlarına ve tarım arazilerine atılmaya devam ediyor. Gazete Duvar'dan Armağan Kabaklı'nın özel haberine göre, İngiltere'den gelen ve çevreye saçılan plastik atıkların içerisinden İngiltere'ye ait bir araç plakası çıktı.

    'İngiltere, Almanya ve Hollanda ağırlıklı'

    Lojistik avantajları ve geri dönüşüm firmalarının oluşturduğu sektörün büyüklüğü bakımından öncelikli hale gelen Adana'da özellikle İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan ithal edilen plastik atıklar, irili ufaklı geri dönüşüm firmalarında mikro plastiğe dönüştürülüyor.

    Geri dönüşüme elverişli olmayan atıklar ise tarım alanları ve yaşam alanlarına yakın noktalara serbestçe bırakılıyor. Denetim yetersizliği nedeniyle merdiven altı ve korsan geri dönüşüm faaliyetleri çerçevesinde tarım alanlarına gelişi güzel bırakılan atıklar, kimliği belirsiz kişilerce ateşe veriliyor.

    Sulama kanalları ve ekim alanları yabancı menşeili mikro plastik tehdidine maruz kalırken, maliyet nedeniyle yasal mevzuata uyulmadan, yaşam alanlarına yakın noktalarda yakılarak imha edilen atıklar, saçtığı zehirli gazlarla insan sağlığı ve iklim için de tehdit oluşturuyor.

    'Yasaklanmazsa, Adana Avrupa'nın çöplüğü olacak'

    Çukurova Üniversitesi'nden Mikroplastik Araştırma Grubu Üyesi Doç. Sedat Gündoğdu, Adana'nın daha önce de birçok kez yabancı çöplerin yasadışı bir şekilde terk edilip yakıldığı yer olarak gündeme geldiğini hatırlatarak, "Bu haberlerden sonra Bakanlık bazı ulusal ölçekli yasal önlemler almaya başlamış ancak işin sonunda bugün yine aynı görüntülerin yaşanmasının engellenemediği bir durum ortaya çıkmıştır. Bugün hala Adana civarında yakılan plastik çöpler sadece Adana'yı değil bu alanın etrafında üretilen tarımsal ürünler ile tüm ülkeyi tehdit etmektedir" dedi.

    Gündoğdu, plastik atık ithalatının derhal yasaklanması gerektiğini belirterek, "Çin nasıl ki ancak yasaklayarak baş ettiyse bu problemle, bizim de aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde Adana Avrupa'nın çöplüğü olmaya devam edecektir" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Adana, Avrupa, atık, Plastik, Çöp
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