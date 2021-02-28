Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Sıcaklık 10 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 28 Şubat-6 Mart haftasına ait hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde hafta ortasına kadar 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzeybatısı ile zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarının, Pazar Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Kayseri’nin kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Kayseri’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazar sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.