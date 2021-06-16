Avustralya'da sel ve fare istilasının ardından şimdi de her yeri örümcek ağı kapladı

Son 50 yılın en büyük sel felaketini atlatan Avustralya'yı fare istilasının ardından da örümcekler bastı. Yollar, tabelalar ve bazı binalar örümcek ağları ile kaplanırken, uzmanlar bu durumun selden sonra ortaya çıkmasının normal olduğunu söylüyor.

Tedbirler sayesinde koronavirüs salgınını kontrol altına alan Avustralya'da diğer felaketler üst üste geliyor.

Sydney kentinin kuzeydoğusundan yüzlerce kişinin tahliye edilmesine neden olan sel baskınının ardından milyonlarca farenin yerleşim yerlerine akın etmesiyle başa çıkılmaya çalışılırken, bu sefer de şehirler örümcek ağlarıyla kaplandı.

Ülkenin Victoria Gippsland bölgesindeki yoğun yağışın ardından ortaya çıkan örümcekler, yolları, tabelaları ve bazı binaları ağlarla kapladı.

Bölgede yaşayan bir kişinin sosyal medya platformu Reddit'te paylaştığı fotoğraflar viral oldu. Pek çok kullanıcı, "Fareler, sel yetmedi şimdi de örümceklerle uğraşıyoruz" yorumunu yaptı.

I, for one, welcome our new spider overlords. 🕷️



The heavy rains in Victoria have led to millions of spiders weaving literal spiderweb sheets to escape the heavy rains in a process known as ballooning. 🕸️



📷: Lotje Mcdonald (lotjemcdonald63 on IG) pic.twitter.com/kchG5bdhiT — CSIRO (@CSIRO) June 16, 2021

​Wellington Shire bölgesinden Meclis Üyesi Carolyn Crossley'in paylaştığı videoda ise örümcek ağlarının rüzgara rağmen bozulmadığı görüldü.

Bazı Facebook sayfalarında ise vatandaşlar örümceklerin türlerine dair haberleşerek, zararlı olup olmadıkları hakkında birbirlerine bilgi veriyor.

Melbourne Müzesi'nden böcekbilimci Ken Walker, Guardian'a yaptığı açıklamada, "Bu, Victoria'da kış mevsiminde yağmurun ardından sık rastlanan bir olay" dedi ve örümceklerin çok çeşitli ağlar örebildiklerini söyledi.

Walker, istilanın nedeninin aşırı yağışlar nedeniyle yaşam alanlarından olan örümceklerin yeni yaşam yerleri edinmeleri olarak açıkladı.

Uzmanlar "Balonlama" adı verilen bir ağlar sayesinde örümceklerin sel gibi felaketlerde yerden yüksekte durabildiklerini belirtti.

Fare istilası devam ediyor

Aynı zamanda son yılların en büyük fare istilası ile uğraşan Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde fareler, aylardır hayatı olumsuz etkiliyor. Mahsullere zarar veren kemirgenlere çözüm bulunması için bölge çiftçileri, hükümetten acil eylem planı istiyor.

Uzmanlar fare istilasının son dönemde meydana gelen aşırı yağmurların bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ortalama olarak, fareler her mevsim 500'e kadar yavru doğurabiliyor. Ülkede kayıtlara geçen en kötü fare istilası 1993 yılında yaşanmıştı. O yıl yaşanan istila yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hasara neden olmuştu.