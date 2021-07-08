Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Toplanacak miktarda müsilaj kalmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilajla mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kurum, Twitter üzerinden #MarmaraHepimizin etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, şu bilgileri verdi:

Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık.Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. 3⃣ Denetimlerimizin otuzuncu gününde toplam;



🔹9 bin 532 denetimi tamamladık 📝

🔹mevzuata aykırı davranan işletmelerden 4⃣7⃣'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık.



Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi... 🧿 — Murat KURUM (@murat_kurum) July 8, 2021 ​

Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık.

'154 işletmeye 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık'

Denetimlerimizin 30. gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi."

Prof. Dr. Gazioğlu, 'Denizin dibindeki yapı o kadar kolay yok olmuyor, balıkçılık üzerine etkisi 2 yıl daha sürer' demişti

Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa ilişkin yaptığı değerlendirmerlerde, müsilajda yüzey alanında 3'te 2 oranında bir azalma olduğunu ifade etmişti. Tedbirlerin artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Cem Gazioğlu, şunları söylemişti:

"Şu anda görmüş olduğumuz köpüklü yapıyı yakında unutabiliriz. Ancak müsilajın balıkçılık üzerine etkisi 2 yıl daha sürer. Çünkü denizin dibinde bulunan jelimsi yapı, o kadar kolay yok olmuyor."