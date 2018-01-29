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    Demokratik Suriye Güçleri - Menbiç operasyonu

    Yeni hedef Menbiç: YPG yüzünden Türkiye ile ABD arasında savaş çıkar mı?

    © REUTERS/ Rodi Said
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    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (175)
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    Afrin'in ardından Menbiç'e yönelik operasyon gerçekleştirileceği yönünde Ankara’dan gelen sinyalleri değerlendiren Rus uzmanlar, Türk ve ABD askerleri arasında çatışma ihtimalinin az da olsa mevcut olduğunu, eğer bir çatışma çıkarsa bunun NATO'nun dağılması anlamına geleceğini kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Menbiç açıklamasıyla Suriye'nin tüm Kürt bölgeleri üzerindeki kontrol için mücadeleyi etkinleştirdiğini dile getiren Rusya hükümetine ait Finans Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Departmanı'ndan Doçent Gevorg Mirzayan, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    Menbiç'te konuşlanan ABD birlikleri
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    Pentagon: Menbiç’teki tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi
    "Şimdi taraflar, Menbiç ve diğer Kürt bölgelerinin geleceğiyle ilgili açık görüşmeler için bahislerini artırıyor. Erdoğan, Türkiye'deki iç durum nedeniyle sözünden dönemez. Eğer Suriye'yi YPG'den temizleyeceğini söylediyse bunu yapmak zorunda, aksi takdirde ciddi iç sorunlarla karşı karşıya kalır. Ya da bir şeyler karşılığında operasyondan vazgeçmeli, ama ABD'nin bunun karşılığında verebileceği hiçbir şeyi yok."

    'ABD MENBİÇ'TEKİ MEVZİLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİR'

    ABD'nin fazla seçeneğinin olmadığını söyleyen Mirzayan, Amerikan askerlerinin büyük olasılıkla Menbiç'teki mevzilerini güçlendireceğini kaydetti. Uzman, "Böylelikle ABD izolasyonda kalıyor. Afrin'deki YPG birliklerini yalnız bıraktılar, onlara silah sevkiyatını durdurduklarını açıkladılar. Ve eğer hareket olduğu gibi devam ederse ve Erdoğan baskısını sürdürürse ABD, Menbiç'teki askerlerini geri çeker ya da Türklerin es geçeceği umuduyla onları orada tutmaya devam eder" dedi.

    İKİ NATO MÜTTEFİKİ ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKARSA…

    Suriye'deki ABD askerleri
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    ‘ABD, Fırat'ın doğusunda kalabilmek için Menbiç'ten vazgeçebilir'
    Ne olursa olsun Türk ve ABD askerleri arasında doğrudan çatışma olasılığının çok küçük olduğunu dile getiren Mirzayan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teoride bu mümkün ama taraflar, bundan kaçınmak için mümkün olan her şey yapacak. Eğer iki NATO müttefiki arasında çatışma çıkarsa bu kötü, ama çok kötü sinyal olacak. Şimdiden sosyal medyada, Türk saldırılarında birkaç ABD askerinin öldüğü iddiaları yayılıyor. Elbette taraflar, emsal oluşturmamak için bunu reddediyor".

    'ERDOĞAN'IN BLÖFÜ TUTMAYACAK'

    İki NATO müttefikinin YPG duruşu arasındaki çelişkinin Suriye'de yeni çatışmayı kışkırttığını belirten Ortadoğu ve Kafkasya ülkeleri uzmanı Stanislav Tarasov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

    Joseph Votel
    © AFP 2018/ Jim Watson
    ABD: Menbiç'ten çekilmeyi düşünmüyoruz
    "ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel'in Menbiç'ten çıkmayacakları yönündeki açıklama beklenmedik değil. Washington son zamanlarda Türkiye ve şahsen Erdoğan'ın baskısına maruz kalıyor. Erdoğan, ABD'den bu çatışmada Türkiye'nin yanında mı karşısında mı olduğuna karar vermesini talep ediyor. Her şey paradokslar üzerine kurulu, Türkler YPG'yi terörist olarak görürken ABD onların partneri olarak çıkıyor karşımıza. Türkiye, bu konuda Amerikalılardan istediğini alamayacak, çünkü Washington Suriye'deki konumunu güçlendirme konusunda kararlı, zira buradan İran'a yönelik başarılı saldırı geliştirmeyi planlıyor. Erdoğan'ın blöfü tutmayacak çünkü Amerikalılar net olarak konumunu belirledi. ABD, Suriye'yi terk etmeyi düşünmüyor ve bu ülkedeki askeri varlığının uzun vadeli olduğunu teyit ediyor. İran'a karşı olası operasyon için Suriye'ye ihtiyaç duyuyorlar. Türkiye bu durumdan çıkış yollarını aramak zorunda kalacak."

    'NATO'NUN DAĞILMASI ANLAMINA GELİR'

    Zeytin Dalı Harekatı
    © REUTERS/ Osman Orsal
    ‘ABD, Zeytin Dalı’nın Menbiç’e uzatılmasına izin vermez’
    ABD ve Türkiye arasında silahlı çatışma olasılığının çok küçük olduğunu ama gerilimin giderek arttığını belirten Tarasov, "Bu iki ülke arasında doğrudan çatışma olasılığı küçük olsa da şu anda dolaylı çatışma yaşanıyor. Ama Türkler, Amerikalılarla doğrudan çatışmayı göze alamaz, çünkü bu NATO'nun dağılması anlamına gelir. Türkiye, Ortadoğu'daki vazgeçilmez partner statüsüyle ABD'ye baskı yapıyor. Bununla İran ve Rusya'nın bu bölgede konumlarını güçlendirdiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (175)
    Etiketler:
    Zeytin Dalı Harekatı, DSG, YPG, Gevorg Mirzayan, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Suriye, Türkiye, ABD, Menbiç
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