‘İsrail İran ile çatışma ortamında Türkiye’nin bölgedeki güçlenmesini engeller’

Tel Aviv’in Ankara’nın F-35 programından çıkarılması için ‘sahne arkası oyunu’ oynadığını belirten İsrail medyasındaki haberleri değerlendiren Rus askeri uzman Perenciyev, İran ile çatışma halinde olan İsrail’in bu şekilde Türkiye’nin bölgedeki güçlenmesini engellemeye çalıştığını belirtti.

İsrailli Channel 12 kanalı, İsrail’in Ankara’nın F-35 programından çıkarılması için ‘sahne arkası oyunu’ oynadığını ve bu şekilde bölgedeki askeri üstünlüğünü korumaya çalıştığını bildirdi.

Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli askerlerin haklarını savunan bir kuruluş olan Ofitserı Rossii'nin danışma kurulu üyesi olan Doç. Aleksandr Perenciyev, Sputnik’e demecinde İsrail’in gerçekten de bölgede kötüleşme meyilinde olan durumu kontrol altında tutmak için çabaladığını aktardı:

“Birçok uzman Amerikan-İsrail koalisyonu ile İran arasında yerel bir savaşın olacağı noktasında birleşiyor. Bu nedenle İsrail hem askeri-teknik alanda, hem de diğer alanlarda üstünlük sağlamaya çalışıyor.”

Ortadoğu’daki durumun kötüye gidebilecek olmasının İsrail’in silahlar ile ilgili tutumunu etkilediğini vurgulayan Perenciyev, Tel Aviv’in Türkiye gibi kilit bir aktörün bu bölgedeki durumunun güçlenmesine izin vermek istemediğine dikkat çekti:

“Ben önümüzdeki 2-3 yıl içinde Ortadoğu’nun temelden formatlanacağı görüşünü paylaşıyorum. Türkiye doğal olarak şimdiden etkisini genişletiyor, fakat İsrail ne Türkiye’nin, ne de İran’ın bölgede güçlenmesini istiyor.”

Perenciyev, İsrail’in Türkiye karşıtı tutumundan dolayı ABD’de lobicilik faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

“Elbette F-35’lerden yoksun kalan Türkiye’nin İsrail’in güçlenmesini sakin bir şekilde izleyeceğini düşünmek tuhaf olur” diyen Perenciyev, Ankara’nın yeni avcı uçakları satın almak için farklı alternatifleri inceleyeceğini vurguladı.

Rus uzman, “İsrail ise Türkiye’nin bu tür programlardan tamamen çıkarılması için çabalarını sürdürecek, entrikalar yapacak ve geleneksel olarak yürüttüğü dolaylı eylem politikasına devam edecek. Bu yakınlarda birçok şey netleşir, zira Türk yetkililer şüphesiz kendi özel kanalları üzerinden Washington ile görüşmelerini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Çeviren: Erkan Kurtuluş