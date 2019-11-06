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15:28 06 Kasım 2019
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    'ABD, Türkiye'ye Patriot sevkiyatı konusunda egoist davrandı'

    © AA / Milli Savunma Bakanlığı
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin Patriot'lar konusundaki tutumuna ilişkin açıklamasını yorumlayan Rus askeri uzman Korotçenko, Washington'un Türkiye'ye Patriot sevkiyatı konusunda egoist davrandığını vurguladı.

    Dün TBMM'de düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'dan savaş uçağı alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine ABD ile yaşanan F-35 krizini hatırlatarak, "S-400ü alırken diğerlerine sorduk mu sormadık değil mi? Aldık mı aldık, böyle bir şey yaparken de alma kararını verirsek alırız. Bütün mesele burada bizim hakkımız var. Burada biz pazar değiliz, Patriot'lar konusunda defaatle kendileri ile görüşmüşüzdür. Hep bizim önümüze Kongre'yi getirmişlerdir. Bu Obama döneminde de böyle olmuştur Trump döneminde ne yazık ki böyle olmuştur. Nasıl S-400'de kararımızı verip alımlarımızı yaptıysak, aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse bu noktada gereken adımlar atarız" demişti.

    Sputnik'e demecinde Erdoğan'ın açıklamasını yorumlayan Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi ve Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, ABD'nin Türkiye'ye Patriot sevk etmemesinin nedeninin Ankara'nın bağımsız politika izlemesi olduğunu belirtti.

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Reuters: ABD, S-400 için Türkiye'ye baskı yapmaya devam ediyor

    'ABD, kendi tebaası olan ülkelere sevkiyat yapıyor'

    Korotçenko, "ABD, Türkiye'nin bu sistem olmadan da yapabileceğini düşünerek Türkiye'ye Patriot sevk etmek istemedi. Bu egoist bir tutum. ABD, kendi tebaası olan ülkelere sevkiyat yapıyor. Türkiye, NATO'da olmasına rağmen ABD'nin tebaası olmadı. Bu nedenle de Türkiye'ye Patriot sevkiyatı yapılmadı. Türkiye, her zaman özel bir tutum izledi ve bu, ABD'yi rahatsız etti. Son dönemde bu eğilim son derece baskın hale geldi" dedi.

    © AA / Sefa Karacan
    ‘ABD, Türkiye’nin S-400 sayesinde F-35’in görünmez olmadığını fark etmesinden korkuyor’

    'Türkiye, sözünün arkasında durduğunu kanıtladı'

    Rus uzman, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri meselesinde sözünün arkasında durduğunu kanıtladığına dikkat çekti.

    "Türkiye, kendi kendine yeteceğini düşünüyor ve dış politika ile savunma alanında tamamen bağımsız kararlar alıyor. S-400 anlaşmasının imza ve uygulama aşamalarında ABD'nin baskısına boyun eğmeyen Türkiye, sözünün arkasında durduğunu kanıtladı" diye devam eden Korotçenko, Türkiye'nin, ana hedefi olan ülkenin egemenliğini ve güvenliğini sağladığının altını çizdi.

     

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