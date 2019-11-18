Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde Afrin zeytini tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekillerini Türkiye’nin izlediği dış politikayı eleştirdi.

CHP’Lİ Çeviköz’den Türkiye’nin Suriye politikasına ve ÖSO’ya eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirirken, “Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini ve bağımsızlığını Gaziantep merkezli geçici Suriye Hükümeti kurarak, bu oluşumun Başkanını da televizyonlara çıkararak, bu oluşumun Suriye’den alınan diplomalara denklik vermesine izin vererek, Afrin’de ÖSO’nun çaldığı zeytinlerden üretilen zeytinyağlarını Türkiye üzerinden ihraç ederek, Suriye’de fakülte kurarak sağlamak mümkün değildir. Bütün dünya, Suriye’deki askerî varlığımızın giderek azaltılmasını beklerken, görülen odur ki AKP’nin Suriye’den çıkmaya niyeti yoktur. Olsaydı, Suriye toprakları üzerinde Türkiye merkezli olarak kurumsallaşmaya çalışılmazdı” diye konuştu.

BM’nin Afrin bölgesine ilişkin Özgür Suriye Ordusu kaynaklı ağır insan hakları ihlalleri vurgusunun yapıldığını kaydeden CHP’li Çeviköz, “Buna rağmen, terörle mücadele gerekçesiyle başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda neden bu cihatçı unsurlara alan açıldı? Bunlar yüzünden Türkiye’nin hangi ithamlarla karşı karşıya olduğundan haberiniz olmadığını düşünmüyorum. ‘Güvenli bölge’ adı verilen topraklara Türkiye’de bulunan ve bugüne kadar orada yaşamamış Suriyeli Araplar yerleştirilmeye çalışılıyor. Buna dünyanın birçok ülkesinde ‘etnik temizlik’ dendiği bilmiyor olamazsınız. Bizler halkların eşitliğine inanan bir partiye mensubuz. Etnik, dinî ve mezhebi temellere dayalı dış politika anlayışı çökmüştür. Türkiye’de mevcut iktidar döneminde dış politikamız batağa saplanmış bir hâldedir, her gün de yeni bir duvara çarpmaktadır. Dış politikamızın içine sokulduğu dar boğazdan kurtulması için güven duyulacak bir dış politikaya ihtiyaç vardır” dedi.

AK Partili aydemir: PKK’nın eline mı bakacağız bunları

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise CHP’li Çeviköz'ün, "Afrin’de ÖSO’nun çaldığı zeytinlerden üretilen zeytinyağlarının Türkiye üzerinden ihraç edilmesine" yönelik sözlerini kınadığını ifade etti. Bu konudaki tartışma komisyon tutanaklarına şöyle yansıdı:

Uğur Aydemir (AK Parti)- … Afrin’den veya Suriye’den zeytin ve zeytinyağı Türkiye’ye gelmekte midir? Evet, gelmektedir. Orada yaşayan insanlar, Afrin’deki insanlar zeytin üretmektedirler, zeytinyağı üretmektedirler. Eğer biz bunları Türkiye olarak almazsan bunları kim alacak değerli arkadaşlar? Kim alır bunları, kim satar?

Serpil Kemalbay (HDP)- İtiraf ediyorsunuz.

Uğur Aydemir- Evet, Türkiye’ye geliyor, itiraf ediyoruz. PKK’nın eline mi bırakacağız bunları, PKK’nın eline mi bırakacağız?

Serpil Kemalbay- Kim ekti o zeytinleri? Suriyeliler, Afrinliler ekmedi mi?

Uğur Aydemir- Müdahale etmeyin lütfen. Eğer birileri “Türkiye’ye Özgür Suriye Ordusu tarafından çalınarak zeytin ve zeytinyağı geliyor, Türkiye de bunları kabul ediyor.” derse ben bu cümleyi de kınıyorum. Kim bu lafı ettiyse kınıyorum.

Serpil Kemalbay- Zeytin sahiplerine bir şey verilmiyor.

Uğur Aydemir- Türkiye hırsızların malını almaz, Türkiye oraya gidip kendi imkânlarıyla oradaki vatandaşlar mağdur olmasın diye oradaki vatandaşların ürettiği ürünler değerinde satılsın diye Türkiye onlara yardımcı olmaktadır. Değerli arkadaşlar, bunu böyle bilelim.

Tülay Hatımoğulları Oruç (HDP)- Askerî gücünüzle alıyorsunuz.

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