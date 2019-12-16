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14:54 16 Aralık 2019
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    CHP'li Erdoğdu: İşsizlik yüzde 15’lerde, iktidarın derdi 75 milyara İstanbul'a kanal yapmak

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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK verilerine göre eylül ayında işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 2.4 puanlık artışla yüzde 13.8'e yükseldiğini belirterek, "Resmi rakamlara göre işsizlik neredeyse yüzde 15'lerde, ama iktidarın derdi 75 milyara İstanbul'a kanal yapmak" dedi.

    CHP'li Erdoğdu, TÜİK'in bugün açıkladığı işsizlik rakamlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, gerçek işsizlik rakamlarının çok daha yüksek olmasına karşın, baskılanmış rakamların bile işsizlikteki vahim boyutu gizleyemediğini söyledi.

    Resmi rakamlara göre, toplamda 4.5 milyon işsiz ve yüzde 14 işsizliğin iktidar tarafından görmezlikten gelindiğini belirten Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemizde en büyük sorun işsizlik diyoruz, ama iktidar sanki ülkenin böyle bir sorunu yokmuş gibi duymazdan gelmeye, umursamamaya ve bu sorunu çözecek çareler üretmek yerine Kanal İstanbul gibi fantezi projelere büyük kaynaklar ayırmaya çalışıyor. Resmi rakamlara göre yüzde 15 işsizlik bulunan bir ülkede 75 milyar lirayı İstanbul’a ikinci bir su yolu açmak için neden harcıyoruz? Bu ülkenin en büyük sorunu işsizlik. Ülkeye yapılan her yatırım vatandaşların geniş kesiminin sorunun çözecek kapsayıcılıkta olmalıdır.  Buraya harcanacak para ile pek çok işsizin istihdam sorununu çözecek yeni iş kaynakları yaratılabilir.”

    'Kredi pompalamak meseleyi çözmüyor'

    Piyasaya kredi pompalayarak ekonominin istenen oranda canlanmadığının görüldüğünü bildiren Erdoğdu, "Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen yatırımlar bir türlü canlanmıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sanayi üretim endeksinde aylıkta gördüğümüz daralma ekonomideki kısıtlı canlanmanın ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koymuştu. Üçüncü çeyrek büyüme rakamları, toparlanmanın iç tüketim ve ertelenmiş talebin öne geçirilmesi kaynaklı olduğunu göstermişti” diye konuştu.

    'Eğitimli her 3 gencimizden biri işsizdir demek yanlış olmaz'

    İş bulma ümidi olmayanlar, mevsimlik çalışanlar, zamana bağlı eksik istihdam, yetersiz istihdam, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar da eklendiğinde işsizliğin yüzde 22.63 olduğunu ifade eden Erdoğdu özellikle genç işsizliğine dikkat çekti.

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    Genç nüfus olarak da bilinen 15-24 yaş arasındaki işsizliğin bir önceki yılın aynı dönemine göre 233 bin kişi artarak yüzde 26.1 olduğunu belirten Erdoğdu, aynı şekilde 15-24 yaş arasında tarım dışı işsizlik incelendiğinde, şehirlerde yaşayan ve üniversite eğitimi alanların çoğunlukta olduğu gençler arasındaki işsizliğin ise yüzde 30.8 olarak gerçekleştiğinin görüldüğünün söyledi.

    Erdoğdu, açıklamalarına şöyle devam etti.

    Bu noktada, eğitimli her 3 gencimizden biri işsizdir demek yanlış olmaz. Bu kesim de dahil olmak üzere herkes iş bulabilmek için iktidar partisinin üyeliği de dahil her yöntemi deniyor. Ama deniz bitti, onlar bile artık iş bulamıyor. Geçtiğimiz yıla kıyasla işsiz sayısındaki artış; üniversitelilerde ve gençlerin eğitim ile istihdama katılmama verilerinde de yaşandı. Uluslararası karşılaştırmalar için kullanılan dar tanımlı 15-24 yaş arası genç işsiz sayısı 1 milyon 399 bin. Geçtiğimiz yılın aynı ayında 15-24 yaş arası genç işsizlik oranı yüzde 21.5 iken oran şimdi yüzde 26.1'e çıktı. Bu oran ülke nüfus artışının bile üzerinde. Cumhuriyet tarihinin rekor düzeylerinde seyreden 15-34 yaş arası genç işsizlik oranı her ay sıçrama yapıyor. Ekonomik kriz nedeniyle harcanan onca emek ve paraya rağmen üniversiteli işsiz sayısı sürekli artış gösteriyor. Ayrıca hem eğitim hem de istihdamdan yoksun olan genç kadın oranı da çok yüksek. Bu grubun yüzde 43'ü yani 3 milyon 782 bin genç kadın çalışmıyor ve okumuyor.”

    'Kanal İstanbul gibi fantezi  projeden vazgeçmeli'

    Erdoğdu, liyakatlı kadrolar işbaşına getirilmedikçe, üretime dayalı büyüme modeline geçilmedikçe yoksulluk ve işsizliğin artmaya devam edeceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

    "Bizim tek kurtuluşumuz yurt dışına yüksek fiyatlı kaliteli mal ve hizmet satmak. Bunun yolu da yüksek teknolojili üretim modeline geçmek ve kalkınmayı sadece İstanbul’a yapılacak yatırımlarla değil, tüm Anadolu’ya yaymaktan geçiyor. İktidarı hem işsizliği hem de ekonomik sorunlarımızı çözecek bu modele geçmesi konusunda uyarıyoruz. Bunun ilk adımı da Kanal İstanbul gibi doğaya korkunç zararları olacak bu fantezi projeden vazgeçmeli ve buraya harcanacağını açıkladığı 75 milyar lirayı istihdam arttırıcı mantıklı bir yatırıma yöneltmek olacaktır."

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    Etiketler:
    İstanbul, Faiz indirimi, Merkez Bankası, Ekonomik kriz, İstihdam, Ekonomi, İşsizlik, Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kanal İstanbul, Aykut Erdoğdu, CHP
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