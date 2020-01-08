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    Nisan 2018’de Moskova’daki Büyük Tiyatro’da sahnelenen ‘Truva’ operasıyla açılışı yapılan 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın kapanış etkinliği, İstanbul'da gerçekleşti.

    Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı’nın kapanışı yapıldı: Halkların etkileşimi dev projelerin önünü açtı

    © Sputnik / Burcu Okutan
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    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (56)
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    Türk-Rus Kültür ve Turizm Yılı’nın kapanış etkinliği “Rus Mozaiği” İstanbul’da sahne aldı. Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, halklar arasında etkileşimin TürkAkım gibi dev projelerin önünü açtığına işaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise iki ülkenin, dünyadaki zorlu süreçte işbirliğinden ödün vermediğini söyledi.

    Rus doğalgazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışının yapıldığı gün, İstanbul bir başka önemli etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Nisan 2018’de Moskova’daki Büyük Tiyatro’da sahnelenen ‘Truva’ operasıyla açılışı yapılan 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın kapanış etkinliği, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu’nda gerçekleşti. 

    İki ülkenin halklarının bağlarının güçlenmesi amacıyla kültür, sanat ve turizm alanında onlarca önemli etkinliğin gerçekleştirildiği bu özel yılın kapanış programı "Rus Mozaiği" isimli müzik ve dans etkinlikleri oldu. Etkinlik kapsamında Pyatnitskiy Rus Halk Korosu, Faizi Gaskarov Devlet Akademik Halk Dans Topluluğu, Nokhcho Ulusal Dans Topluluğu, balalayka virtiözü Viktor Oleknoviç, Tatar divası Elmira Kalimullina ve ağız kopuzu sanatçısı Olena Uutai sahne aldı. 

    ‘Bugün dev bir proje hayat geçtiyse, bu Türkiye ve Rusya arasındaki etkileşimin ürünüdür’

    Nisan 2018’de Moskova’daki Büyük Tiyatro’da sahnelenen ‘Truva’ operasıyla açılışı yapılan 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın kapanış etkinliği, İstanbul'da gerçekleşti.
    © Sputnik / Burcu Okutan
    Nisan 2018’de Moskova’daki Büyük Tiyatro’da sahnelenen ‘Truva’ operasıyla açılışı yapılan 2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı’nın kapanış etkinliği, İstanbul'da gerçekleşti.
    İstanbul’daki kapanış programında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy, konuşma yaptı. Bakan Medinskiy “Geçen yıl Nisan ayında Moskova’da gerçekleşen Truva operasıyla birlikte başlayan bu özel yıl kapsamında tiyatro, müze, sinema, dans, müzik ve televizyon dizilerine kadar pek çok alanda onlarca etkinlik gerçekleşti. Bu yıl ise, Rusya ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutluyor. Bilindiği üzere, diplomasi karşılıklı güven ve tanışıklıktan geçer. Bugün devlet başkanlarımız büyük bir projenin açılışını yaptı. İki ülke arasında ciddi bir etkileşim olmasa bu gibi büyük projenin bu kadar hızlı bir şekilde hayata geçmesi mümkün olmazdı” ifadelerini kullandı. 

    Türkiye ile Rusya’nın bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen bu özel yıla yaptıkları katkılar sebebiyle Türk yetkililere teşekkürlerini sunan Bakan Medinsky “Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi zeki bir yoldaşla yola çıkmak, yolu yarılamaktır. Etkin iletişim ve etkileşim için Türk tarafına çok teşekkürlerimi sunarım” diye ekledi. 

    ‘Dünya zorlu bir süreçten geçerken Türkiye ve Rusya pek çok alanda kilit önemde işbirlikleri yaptı’

    Bakan Ersoy ise “2019 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in güçlü liderlikleri sayesinde ikili ilişkilerimizde çok değerli gelişmeler yaşandığı bir yıl oldu. Her iki ülke, dünyanın geçtiği zorlu süreçte ekonomiden enerjiye, savunmadan kültür ve turizme kadar pek çok alanda ittifaklar yapmıştır. İki ülkenin enerjiden kültüre her alanda ilişkilerimi geliştirmiş ve pek çok alanda fark yaratılmasının önünü açmıştır. İlişkileri köklü tarihe sahip iki ülkenin iki kadim halk arasındaki bağların daha fazla güçlenmesi önemlidir” dedi.

    Bakan Ersoy “Paylaşımlar arttıkça, işbirliği ve ilişkiler daha sağlam hale gelecektir. Uluslararası ilişkilerde yumuşak güç olarak tabir edilen kültür ve sanat diplomasisinin, doğru şekilde, hem insana hem toplumlara saygı bilinciyle kullanıldığında, diğer diplomasi yol ve yöntemlerinden çok daha büyük ve etkili bir güce dönüştüğünü hepimizin malumu. Herkesi bu saygıyı korumaya, bu yolda samimi adımlar atarak, kültürler arası paylaşımın ve iletişimin artması için çaba göstermeye bir kez daha davet ediyorum” diye devam etti.  

    ‘Türkiye, Rus turistler için en popüler destinasyon haline dönüşecektir’

    Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın kapanış etkinliği kapsamında Pyatnitskiy Rus Halk Korosu, Faizi Gaskarov Devlet Akademik Halk Dans Topluluğu, Nokhcho Ulusal Dans Topluluğu, balalayka virtiözü Viktor Oleknoviç, Tatar divası Elmira Kalimullina ve ağız kopuzu sanatçısı Olena Uutai sahne aldı.
    © Sputnik / Burcu Okutan
    Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı'nın kapanış etkinliği kapsamında Pyatnitskiy Rus Halk Korosu, Faizi Gaskarov Devlet Akademik Halk Dans Topluluğu, Nokhcho Ulusal Dans Topluluğu, balalayka virtiözü Viktor Oleknoviç, Tatar divası Elmira Kalimullina ve ağız kopuzu sanatçısı Olena Uutai sahne aldı.
    Kültür ve turizmin bağların güçlenmesi için önemli imkanlar sunduğuna işaret eden Bakan Ersoy "Turist olarak gittiğiniz ülkelerde, gittiğimiz ülkenin insanlarıyla aracısız iletişim kurmak gibi benzersiz bir imkana da kavuşuyoruz. Bazı çevrelerin, sosyal, görsel yahut basılı medya aracılığıyla özellikle empoze etmeye çalıştığı tüm yanıltıcı, taraflı, kasıtlı algı çalışmalarını ve ötekileştirmeleri bertaraf edebiliyoruz. Bugün ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu denli sağlam bir ilerleyiş göstermesinde turizmin çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye 2017'de 4,7 milyon, 2018 yılında 5,9 milyon ve 2019 yılı sonu itibarıyla ise 7 milyon Rus turist ülkemize geldi. İnanıyorum ki muazzam turizm potansiyeli ile Rusya da, karşılıklı işbirliği içerisinde Türk turistler için hızla en popüler destinasyonlardan birine dönüşecektir" diye ekledi.

    Gece, halay gösterisiyle sona erdi.

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    Konu:
    2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı (56)

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    Etiketler:
    Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı, Türkiye-Rusya ilişkileri, Vladimir Medinskiy, Mehmet Nuri Ersoy, Türk kültürü, Rus kültürü, Kültür, İstanbul, sosyal etkileşim, halk, Rusya, Türkiye
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