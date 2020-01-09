AK Partili Yılmaz’dan TürkAkım yorumu: Rusya’yla karşılıklı bağımlılık bölgeye ve ilişkilere istikrar getirecek 

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TürkAkım doğalgaz boru hattının Türkiye ve Rusya’yı birbirine bağladığını ifade ederek “TürkAkım’la birlikte iki ülke birbirine karşılıklı olarak bağımlı hale geldi. Karşılıklı bağımlılık, ilişkilerde ve bölgede istikrar getirecek. Bu son derece olumlu” dedi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rus doğalgazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’da uluslararası medya kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Yılmaz, Çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşen törenle açılan TürkAkım doğalgaz boru hattının yalnızca Türk ve Rus ekonomisine değil Avrupa ekonomisine de olumlu etkileri olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Önce TANAP, daha sonra da TürkAkım’ın hizmete açılmasıyla birlikte enerji sektöründeki pozisyonumuzu güçlendiriyoruz. Türkiye, bundan sonra enerji alanına odaklanmaya devam edecek. Sürekli Türkiye, Rusya’ya tek taraflı olarak bağımlı olacakmış gibi bir tablo çizilmeye çalışılıyor. Halbuki, TürkAkım’la birlikte iki ülke birbirine karşılıklı olarak bağımlı hale geldi. Karşılıklı bağımlılık, ilişkilerde ve bölgede istikrar getirir. Bu son derece olumlu.”

© Sputnik / Elif Sudagezer AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın uluslararası medya temsilcileriyle buluşması

Türkiye doğalgazda ilk alıcı konumuna geldi

İlk kez 2014 yılında Rus Lider Putin tarafından dile getirilen projenin hayata geçmesi için 10 Ekim 2016’daki Dünya Enerji Kongresi esnasında hükümetlerarası anlaşma imzalandı.

Türkiye’nin enerji arz güvenliğine de önemli katkı sağlaması öngörülen proje, Türkiye’ye doğal gaz ilk alıcı konumuna getirecek. Böylece transitten kaynaklı riskler de ortadan kalkacak.

TürkAkım, Türkiye’nin toplam tüketiminin 3’te 1’ni karşılayacak

Toplam taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan TürkAkım’dan gelecek gazın yarısı Türkiye’de kullanılacak, diğer yarısı olan 15,75 milyar metreküp Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya aktarılacak. Türkiye’nin ortalama yıllık doğal gaz tüketiminin 50 milyar metreküp civarı olduğu göz önünde bulundurulduğunda TürkAkım’ın ülkenin toplam tüketiminin üçte birini karşılaması öngörülüyor.

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