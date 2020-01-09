Rus vekil: TürkAkım, Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşma sürecine çok büyük katkı sunacak

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, dün resmi açılışı yapan TürkAkım doğalgaz boru hattı projesini Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşması açısından önemli bir aşama olarak niteledi.

Sputnik'e demeç veren Savelyev, "TürkAkım'ın hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan resmi törenle açılması, ülkelerimizin yakınlaşmasına yolunda atılan çok büyük bir adım ve liderlerimizin karşılıklı çıkara dayanan işbirliğine ne kadar ciddi baktıklarının göstergesi" dedi.

TürkAkım'ın sadece kullanılan ileri teknolojiler bakımından değil, birçok açıdan benzersiz bir proje olduğunu vurgulayan Rus vekil, hattın son derece zor uluslararası siyasi ortamda inşa edildiğine dikkat çekti.

"Rusya ve Türkiye, Suriye'deki sorunları birlikte çözerek, uluslararası siyasi arenada birbirlerini destekleyerek, ülkelerimizi kalkındırmaya, her birinin uluslararası otoritesini artırmaya yönelik çok sayıda ekonomik ve insani projeleri hayata geçirerek, belirledikleri yoldan tutarlılıkla ilerledi" diye devam eden Savelyev, TürkAkım'ın Rusya ile Türkiye'nin gelecekte yakınlaşma sürecine çok büyük bir katkı yapacağını vurguladı.

TürkAkım doğalgaz boru hattı, dün Haliç Kongre Merkezi'nde Erdoğan ve Putin'in yanı sıra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle hizmete girmişti.

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