'Türkiye, gözlem noktalarını savunmak için İdlib'in kuzeyine Hisar-A yerleştirecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye sınırına en kısa zamanda Hisar-A füze sistemini yerleştirecekleri yönündeki sözlerini değerlendiren Rus asker uzman Ponomarenko, bu kararın TSK ile Suriye ordusu arasında yaşanan gerilimden kaynaklandığını ifade etti.

Rusya Stratejik Konjonktür Merkezi uzmanı Oleg Ponomarenko, Sputnik’e açıklamasında, Suriye sınırına hava savunma sistemi yerleştirme kararını Türk gözlem noktaları ile Suriye ordusu arasındaki gerilime bağlayarak, "Suriye ordusu, Türkiye’nin kontrol altında tutmak istediği bölgeyi kurtarmak istiyor. Gerilim oldukça ciddi olduğu için elbette Türkler güvenliklerini sağlamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Hisar-A’nın temel amacının, bölgedeki Türk askerlere zarar verebilecek insansız hava araçlarına karşı savunma olduğunu söyleyen uzman, sistemin yerleştirileceği olası yerle ilgili şu yorumda bulundu:

"Elimizdeki bilgilere göre, her iki taraf zarar gördü, önce Suriye ordusu saldırdı, sonra Türkler, ateş açtığı düşündüğü Suriye topçu birliklerinin pozisyonlarını vurdu. Bu yüzden büyük olasılıkla Türkiye hava savunma sistemlerini İdlib’in kuzeyindeki sınır bölgesine yerleştirecek."

Ponomarenko, ‘Neden Hisar-A?’ sorusuyla ilgili de şunu söyledi:

"Türkiye, henüz sadece stratejik tesisleri koruyan S-400’lerden daha fazlasına sahip olsaydı sınıra bu sistemleri gönderebilirdi. Ama şu aşamada Suriye sınırında şimdilik sadece yerli sistemler kullanılacak."

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