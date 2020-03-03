Vodafone Türkiye yetkilisi: Yapay zeka gelişiyor, yakında filmlerin herkes için farklı sonu olacak

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun “Dünyada teknolojinin gelişme hızı artan bir artış hızıyla devam ediyor. Kullandığımız uygulamalar yapay zekanın da gelişmesiyle kişiye özel deneyimi artırıyor. Yakında filmlerin herkes için farklı bir sonu olacak” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun dünyada dijitalleşmenin gelişme hızının artan bir artış hızıyla devam ettiğini söyleyerek “Dünyada teknolojinin gelişme hızı artan bir artış hızıyla devam ediyor. Biz kullanıcı olarak teknolojinin neresinde duruyoruz? Netflix, Spotify kısmında duruyoruz. Bugün Netflix’i kullananların sayısı çok fazla. Biliyorsunuz ki, Netflix kullanıcıların izlediği filmler ve ulaştığı başka diğer bilgileriyle, tek film için 9 farklı profil oluşturuyor. Yani, bir filmi kullanıcıya önereceği zaman farklı görsellerle sunuyor. Kullanıcısının datasıyla Netflix bir analiz gerçekleştiriyor. Hangi filmi hangi dakikasına kadar izlediğiniz, neresinde durdurduğunuz, neresinde kapattığınız bilgileri çerçevesinde Netflix kullanıcıyla ilgili bilgilerini artırıyor. Bu bilgilere göre oluşturduğu 9 ayrı profilden bir tanesini kullanıcıya sunuyor” dedi.

‘Yapay zekayla gelişmesiyle kullanıcıları kişiye özel deneyimi artıyor’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü’nün düzenlediği ve Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinlikte konuşan Ergun “Hatta Netflix kendi yaptığı yapımlarda yapay zekayı kullanıyor ve yapay zekaya göre filmlerin sonunu belirliyor. Yani, bir Netflix dizisinde filmin sonu belli değil. İzleyenlerin tercihine göre filme bir son belirliyor. Yakında filmlerin herkes için farklı bir sonu olacak. Spotify da ise kişiye özel müzik deneyimi yaşıyorsunuz. Yine aynı teknolojiyle bu uygulamalar kişiye özel listeler oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

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