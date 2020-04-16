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19:39 16 Nisan 2020
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    ‘Türkiye, solunum cihazı sorunu çeken Suriye’ye yardım konusunda kayıtsız kalmamalı’

    © REUTERS / KHALIL ASHAWI
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    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (93)
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    Günde yalnızca 100 test yapabildiği ve solunum cihazına acil ihtiyaç duyduğu bildirilen Suriye’ye Türkiye’den destek gider mi? Konuyu Sputnik’e değerlendiren gazeteci Ramazan Bursa’ya göre Türkiye, hem politik sebeplerle hem de ülkeye Suriye’den çok fazla giriş çıkış olmuş olduğundan dolayı, Suriye’ye yardım eli uzatmakta kayıtsız kalmamalı.

    Rusya ve Suriye Kurumlararası Koordinasyon Merkezi'nin eş başkanları Mihail Mizintsev ve Hüseyin Mahluf’un Suriye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecine ilişkin açıklaması ülkenin solunum cihazına acil ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. Rus ve Suriyeli yetkililer "Çalışmalara rağmen Suriye hükümetinin enfekte olmuş kişilere tanı koyma ve yardım sunma imkanları son derece kısıtlı. Ülkede her gün yaklaşık 100 test yapılıyor, sağlık kuruluşlarında toplam 25 bin yatak mevcut ve kritik seviyede solunum cihazı eksikliği yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

    Benzer durumda kalan ve ABD’nin yaptırımları gevşetmemekte ısrar ettiği İran örneği de göz önüne alındığında, Batılı ülkeler bu insani krizde yaptırım gevşetir mi? Ya da Suriye’deki sağlık krizini dindirmede Türkiye rol oynar mı? Eğer Ankara’dan Şam’a destek giderse bunun anlamı ve sonucu ne olur? Sputnik’in bu sorularına Kudüs TV Haber Müdürü Ramazan Bursa yanıt verdi.

    ‘Batı’nın İran’a tutumu, Suriye’ye yaptırımları gevşetmeyeceklerinin kanıtı’

    Bursa Amerika ve Batı'nın İran'a uygulanan ambargoda ne kadar acımasız davrandıklarını geçmiş yıllarda gördük. Amerika, petrol ve birçok ürünün ticaretini engellemekle kalmadı, İran halkının ilaca ulaşımını da engelledi. Kanser hastaları, ilaç yokluğu sebebiyle hayatlarını kaybettiler. Bu tecrübeden hareket edersek, Amerika'nın ve Batılı ülkelerin Suriye'ye yönelik ambargoları kaldırmayacağı veya gevşetmeyeceği tahmininde bulunabiliriz” diye konuştu.

    ‘Britanya, yakın zamanda Suriye’ye destek açıklayan BAE üzerinden yaptırımı kısmen delebilir’

    Bursa “Öte taraftan son dönemde Körfez'in ve bilhassa Birleşik Arap Emirlikleri’nin Suriye ile ilişkisi dikkat çekiyor. Abu Dabi, Şam'la temas kurdu ve büyükelçiliğini açtı. BAE yönetimi, koronavirüs salgınıyla mücadelede de Suriye'yi yalnız bırakmayacağını söyledi. Bunun elbette politik ve stratejik nedenleri var. İran ve Rusya'nın Suriye'deki varlığı zayıflatılmak isteniyor... Bu elbette farklı bir konu. Tüm Batılı ülkeler olmasa da, Britanya, bir plan çerçevesinde BAE üzerinden kısmen de olsa yaptırımı delebilir” diye konuştu.

    ‘Türkiye’nin Şam’a destek konusunda kayıtsız kalmaması gerekir’

    Türkiye’nin hem politik sebeplerle hem de ülkeye Suriye’den çok fazla giriş çıkış olması nedeniyle Suriye’ye destek vermesi gerektiğine işaret eden Bursa şunları söyledi:

    “Devletler arasında gerçekleşen insani yardımlara, sadece insani yardım olarak bakmak doğal değildir. Dolayısıyla, Türkiye'nin Şam yönetimine koronavirüs salgını ile mücadelede insani yardımda bulunmasının, politik bir tercihin tezahürü olarak değerlendirilmesi gerekir. Önemli bir adım olur. Ayrıca, sağlık açısından değerlendirildiğinde de Türkiye'ye, bilhassa Suriye'nin kuzeyinden giriş çıkışlar fazlaydı. Kuzeyin de orta ve güney bölgeleriyle geçişkenliği var. Dolayısıyla Türkiye'nin, Suriye'deki salgına kayıtsız kalmaması gerekir.”

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    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (93)

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    Etiketler:
    Ambargo, Yaptırım, Yardım, Solunum cihazı, pandemi, Salgın, Kovid-19, Koronavirüs, Şam, Ankara, BAE, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İran, Britanya, Batı, ABD, Suriye, Türkiye
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