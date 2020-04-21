Kayıt
17:32 21 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Rus uzman: Türkiye'nin yardımı Kolombiya'nın Kovid-19 salgınını kontrol altına almasına katkı sağladı

    © AFP 2020 / JOAQUIN SARMIENTO
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104183/24/1041832486_0:0:3120:1755_1200x675_80_0_0_8016bf0105a99802c07770f953c28825.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202004211041878483-rus-uzman-turkiyenin-yardimi-kolombiyanin-kovid-19-salginini-kontrol-altina-almasina-katki-sagladi/

    Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında birçok ülkeye yardım gönderdiğini belirten Rus uzman Lidovskoy, Kolombiya’ya yapılan yardımın ise ülkedeki Kovid-19 krizinin kontrol altına almasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

    Hugo Chavez Latin Amerika Kültür Merkezi Genel Direktörü Yegor Lidovskoy, Sputnik’e demecinde Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşların pandemi ile mücadeledeki rolünü değerlendirdi. Rus uzman, Türkiye’nin Latin Amerika ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkeye salgın ile mücadele kapsamında sağladığı yardımların önemini vurguladı.

    ‘Türkiye Dışişleri Bakanı, böyle bir açıklamayı yapmakta tamamen haklıydı’

    Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM Güvenlik Konseyi’ne pandemi konusunda çok geç tepki vermesi nedeniyle yönelttiği eleştiriyi yorumlayan Lidovskoy, “Kuşkusuz BM fikrini çok geç değiştirdi, daha da ötesi, örgütün açıklamaların ve konferansların yanı sıra ülkelere yardım etmesi gerekiyordu. Bu yapılmadı ve Türkiye Dışişleri Bakanı, böyle bir açıklamayı yapmakta tamamen haklıydı” diye konuştu.

    ‘Kolombiya’ya yardım tam zamanında yapıldı’

    Rus uzman, Türkiye’nin Kolombiya’ya yardımının tam zamanında yapılmış olmasına ve önemine dikkat çekti:

    Türkiye, bildiğimiz üzere Kolombiya’ya yardım ediyor. Güney Amerika ülkelerinde virüsle ilgili durum farklılık gösteriyor, örneğin Venezüella’da her şey o kadar da kötü durumda değil ve bu ülkeye Küba yardım ediyor. Karantina da zamanında uygulandı ve oradaki ortam göreceli olarak sakin. Kolombiya’da ise ilk başlarda gerektiği kadar test yapılmadı ve bu nedenle hükümet, Türkiye’den gelen yardıma çok sevindi. Orada şu anda yaklaşık 3 bin 500 vaka mevcut, ancak gerçek sayı çok daha fazla. Venezüella’dan farklı olarak içerideki durum da çok gergin. Kolombiya’da cezaevlerinde isyanlar çıktı, acil ameliyatlardan vazgeçildi, tıbbi süreçlerde ise tam bir koordinasyonsuzluk söz konusuydu. Bu koşullarda Türkiye’nin yardımı hastalığın teşhis edilmesine, durumun kontrol altına alınmasına katkı sağladı. Fakat bu konuda ayrıca Kolombiya hükümetinin eşgüdümlü alışmasına da ihtiyaç var.”

    ‘Latin Amerika’nın tümünün yardıma ihtiyacı var’

    Aslında birçok nedenle durumun üstesinden gelemeyen Latin Amerika’nın tümünün yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Lidovskoy, “Küba ve Venezüella beklemeden tam karantina uyguladı, ‘evde kal’ propagandası tüm gücüyle devam ediyor, caddelerde devriyeler yapılıyor, karantinaya uyulup uyulmadığı takip ediliyor. Venezüella’da kentlerde, caddelerde, kamuya açık alanlarda dezenfektasyon yapılıyor” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Kolombiya’da ise hükümet koronavirüsün yayılmasını önlemeyi başaramadı. Elbette ki hastalanma oranı her yerde giderek artacak, ancak bunun boyutları önemli. Elbette ki aynı durum Afrika’da da var. Bu konuda BM’nin yardımı son derece gerekli olur, zira orada koronavirüs tespiti yapılmıyor. Şimdi Kolombiya Türkiye’nin de yardımları sayesinde bu konuda fikir değiştirdi, ancak virüs sınır tanımıyor. Latin Amerika’daki sınırlar zaten çok göreceli, Avrupa’daki gibi insanların toplu olarak seyahat etmelerinin yasaklanması zor.”

    ‘Brezilya’nın kuzeyinde neler olup bittiğini hiç kimse bilmiyor’

    Brezilya’daki durum da dikkat çeken Rus uzman, şunları söyledi:

    “Örneğin Brezilya’da doğrulanmış koronavirüs bulaşma vakaları 36 bini geçti. Ve bu sorun Kolombiya’nın ya da Brezilya’nın değil, tüm kıtanın genel sorunu. BM’nin buna da tepki göstermesi çok yerinde olurdu. Zira Brezilya’daki durum korkunç, özellikle de teneke mahallelerinden dolayı. Brezilya’da teneke mahalleler solcu politikacılara destek veriyor ve bu nedenle sosyal yaşamdan dışlandı, hatta tüm sağlık hizmetleri oralardan kaldırıldı. Brezilya’nın kuzeyi şu anda testlerden, sağlık çalışanlarından yoksun, orada neler olup bittiğini hiç kimse bilmiyor. Durum son derece ağır.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Yegor Lidovskoy, Venezüella, Brezilya, Maske, Koronavirüs testi, Koronavirüs, Latin Amerika, Yardım, Türkiye, Kolombiya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Mada Adası
    Mada Adası'nda koronavirüsten izole yaşıyorlar
    Karikatür
    ABD'de WTI ham petrolü işlem tarihindeki en düşük fiyatı gördü
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet