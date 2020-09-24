Bakan Varank Sputnik’in sorularını yanıtladı: Dünya artık Türkiye’nin yerli-milli ürünleri ve harekatlarını konuşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin uluslararası arenada artan başarısının savunma sanayisindeki gücünden geldiğine işaret ederek “Savunma sanayisindeki yerlilik oranını yüzde 20’lerden 70’lere çıkardık. Dünya artık Türkiye’nin yerli ve milli ürünleriyle yaptığı harekatları konuşuyor” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarıları sayesinde dünya arenasında giderek daha fazla ses getiren bir ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in Gaziantep’te gerçekleşen açılışının ardından Sputnik’in sorularını yanıtlayan Bakan Varank “Ekonomik olarak da siyasi olarak da dünya arenasında ses getirmek ve masada yerinizi almak istiyorsanız alanda mutlaka mevcudiyetinizin olması lazım. Biz alandaki mevcudiyetimizi savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar sayesinde çok daha güçlü bir şekilde görebiliyoruz” dedi.

‘Uluslararası arenadaki başarı savunma sanayisinin gücünden geçiyor’

Ülkenin Doğu Akdeniz’de süren mücadelesine işaret eden Bakan Varank “Özellikle uluslararası arenada çok büyük mücadeleler içerisindeyiz. Doğu Akdeniz’de hatlarımızı savunmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Libya’da imzaladığımız anlaşma çerçevesinde deniz yetki alanlarımızın korunmasıyla ilgili önemli gayretler gösteriyoruz. Tüm bunlarda başarılı olmanın yolu tabii ki güçlü bir savunma sanayisine sahip olmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

‘Savunma sanayisindeki yerlilik oranını yüzde 20’lerden 70’lere çıkardık’

Bakan Varank “Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde ‘Yapabiliyorsak kendi ürünümüzü yapalım; eğer bir şeye ihtiyacımız varsa, belki biraz geç sahip olsak da, onu üreterek mutlaka kendi kendine yetebilen bir ülke olalım’ diye talimat vermişti. Bu doğrultuda savunma sanayisinde yüzde 20’lerde olan yerlilik oranlarını şimdi yüzde 70’lerin üstüne çıkarmış durumdayız” dedi ve devam etti:

‘Dünya artık Türkiye’nin yerli ve milli ürünleriyle yaptığı harekatları konuşuyor’

“Özellikle savunma alanında yazan dergilere baktığınızda, makaleleri okuduğunuzda Türkiye’nin yeni uygulamaya koyduğu taktiklerin savunma ve harp alanında çok başka çığır açıcı bir niteliğe sahip olduğunu yazdıklarını görürsünüz. Dünya artık Türkiye’nin kendi ürettiği yerli ve milli ürünlerle yaptığı harekatları konuşuyor. Dolayısıyla biz kendi kendine yeten bir ülke olmaya devam edeceğiz. Bu alanda ürettiğimiz kaliteli ürünlerimizi de dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’la konuştuk, “Savunma sanayisindeki yerlilik oranını yüzde 20’lerden 70’lere çıkardık. Dünya artık Türkiye’nin yerli ve milli ürünleriyle yaptığı harekatları konuşuyor” diyor. https://t.co/7Q0uFq7zhS pic.twitter.com/MeXNZNBIAi — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) September 24, 2020

‘Hedefimiz dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmak’

Bakan Varank, Türkiye’nin attığı bu adımların 2023 sanayi ve teknoloji stratejisi kapsamında olduğunu söyleyerek “Geçtiğimiz senenin sonunda 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizi ilan etmiştik. Türkiye’nin temeldeki hedefi; daha yüksek katma değerli ürünler üreterek hem kendine yetebilen hem de dünya pazarlarında önemli bir konuma gelmek. Nihai hedefimiz ise dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmak. Kimya, makine, elektronik, ilaç endüstrisi gibi belirlediğimiz öncelikli sektörler var. Bu alanlarda Türkiye’de hem özel sektörün yatırımlarını artırmaya çalışıyoruz hem de Ar-Ge faaliyetlerini destekleyerek kendi katma değerimizi oluşturacak, kendi teknolojimizi geliştirecek işlere destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

‘Toplumun tamamının yerli ve milli teknoloji ürünlerini sahiplenmesi için çalışıyoruz’

Festivalin teknoloji ve bilimi toplumun tamamında yaygınlaştırmak amacı taşıdığına işaret eden Bakan Varank “Teknoloji alanında söz sahibi olmanın yolu insan kaynağınızı geliştirmekten geliyor. Bugün TEKNOFEST için Gaziantep’teyiz. TEKNOFEST gençlerde, çocuklarda ve toplumun tamamında bilimi, teknolojiyi yaygınlaştırmak için yaptığımız bir festival. İki önemli ayağı var. Hava gösterileriyle, çok çeşitli yerli ve milli ürünlerin sergileriyle biz burada toplumun tamamında bir sahiplenme oluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST kapsamında özellikle geleceğin çığır açıcı teknolojilerine dönük yarışmalar düzenliyoruz” diye anlattı.

‘Türkiye’de teknoloji tabanlı işlerde büyük bir potansiyel var’

Festivale katılımın bu yıl 100 binin üzerinde olduğunu aktaran Bakan Varank “Bu çok büyük bir rakam. Biz TEKNOFEST’te bilim ve teknoloji ateşini toplumumuzda tutuşturmuş olmaktan, gençlerimizdeki bilinci yükseltmiş olmaktan çok memnunuz. Bundan sonraki dönemde gençlerimizin bu başarılarını konuşacağız. Gençlerimizin ürettiği ürünlerin dünya pazarlarında nasıl ses getirdiğini duyacağız. Türkiye’de teknoloji tabanlı işlerde büyük bir potansiyel var. Bir oyun şirketimiz bu sene 1.8 milyar dolara bir Amerikan firmasına satıldı. Bunun gibi start-up’lar, girişimciler önümüzdeki dönemde çok önemli işlere imza atacaklar” diye ekledi.

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