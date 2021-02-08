Kayıt
00:02 09 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Batı Şeria'da İsrail-Filistin gerginliği

    ‘UCM’nin Filistin topraklarında işlenen savaş suçlarının soruşturulabilmesi kararı İsrail için ağır diplomatik darbe’

    © REUTERS / Mohamad Torokman
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103126/87/1031268719_0:157:3082:1891_1200x675_80_0_0_2218ede51da05d4eba7b3b4aa6deac8b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202102081043763717-ucmnin-filistin-topraklarinda-islenen-savas-suclarinin-sorusturulabilmesi-karari-israil-icin-agir/

    Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin toprakları üzerinde yargı yetkisine sahip olduğuna karar vermesiyle Filistin topraklarında işlenen savaş suçları soruşturulabilmesinin yolu açıldı. Söz konusu kararı değerlendiren Dr. Selim Sezer, bunun İsrail için ‘ağır bir diplomatik darbe’ olduğuna dikkat çekti.

    2014’te İsrail’in 1967 öncesi sınırlara çekilmesini ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören tasarı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ABD tarafından veto edilmesi üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurucu sözleşmesi olan Roma Statüsü’nü imzalamasıyla başlayan süreç, mahkemenin Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduğuna karar vermesiyle sonuçlandı. 

    Mahkeme, aldığı bu kararla İsrail’in UCM’nin böyle bir yetkiye sahip olmadığı iddialarını redderek Filistin'de işlenen savaş suçlarına dair açılabilecek soruşturmaların yolunu açtı. 

    Soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlara bakan UCM’nin verdiği karara göre Filistin'in Roma Statüsü'ne taraf devlet olduğu ve sınırlarının 1967 yılından bu yana işgal edilen Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü de içerdiği ifade edildi ve Filistin’e UCM’ye üye diğer ülkeler gibi muamele edileceği kaydedildi. Verilen kararda, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının teyit edildiği de vurgulandı. 

    İsrail’den ‘UCM Yahudi devletini hedef alıyor’ açıklaması

    UCM’nin verdiği karara İsrail’den sert bir tepki geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada eğer İsrail savaş suçlarıyla yargılanırsa bunun bir ‘antisemitizm’ olduğunu söyledi. Netanyahu sözlerine “Naziler tarafından yapılan Holokost gibi Yahudi halkına yönelik zulmü önlemek için kurulan mahkeme, şimdi Yahudi devletini hedef alıyor" şeklinde devam etti. 

    İsrail’in en büyük müttefiklerinden olan ABD’den de tepki gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, mahkemenin yetkisinin sadece rızası olan ülkelere ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin talebine münhasır olması gerektiğini iddia etti. 

    Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, söz konusu kararı 'adaletin ve insanlığın zaferi' olarak nitelendirirken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan ise kararın memnuniyetle karşılandığı açıklaması yapıldı. 

    Peki, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin verdiği bu kadar Filistin’i ve Filistin halkını nasıl etkileyecek? Söz konusu karar İsrail’in Filistin’e karşı uyguladığı agresif tutumlara bir yaptırım sağlayacak mı? İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Selim Sezer Sputnik’e değerlendirdi. 

    ‘UCM’nin verdiği karar İsrail için ağır bir diplomatik darbe’

    Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin verdiği 1967 yılında işgal edilen Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün mahkemenin yetki alanına dahil edilmesi kararının İsrail açısından ‘ağır bir diplomatik darbe’ anlamına geldiğini söyleyen Dr. Sezer “Bunu iki ayrı sebepten ötürü söyleyebiliriz. Birinci olarak, İsrail’in 2014 yılında yaşanan ve 1600 sivilin hayatını kaybettiği 52 günlük Gazze savaşında işlediği savaş suçlarından ötürü UCM’de yargılanması yönündeki girişimler uzun yıllardır sürdürülüyordu. Her ne kadar İsrail buna engel olmaya çalışsa da bu kararla birlikte bu tür girişimler lehinde önemli bir hukuki mevzi elde edilmiş oldu.

    ‘Bu kararın önemi Filistin’in bir mahkeme tarafından devlet olarak kabul edilmiş olması’

    Kararın ‘diplomatik darbe’ olmasının ikinci sebebi ise bu kararla birlikte Filistin’in mahkeme tarafından bir devlet olarak kabul edilmiş olması. İsrail’in bu zamana kadar savunduğu tez, Filistin resmen bir devlet olmadığı için, sınırların karşılıklı olarak belirleneceği kalıcı bir barış anlaşması imzalanıncaya kadar, belirsiz olduğu savunulan Filistin topraklarının bu tür soruşturmaların yetki alanına giremeyeceği yönündeydi” ifadelerini kullandı. 

    ‘İşgal altındaki topraklara kendi vatandaşlarını yerleştirmek savaş suçu ancak İsrail bu politikasını aralıksız olarak devam ettiriyor’

    Mahkemenin verdiği kararın sadece Gazze savaşında işlenen suçları değil, aynı zamanda Batı Şeria’da işlenen farklı türlerdeki suçları da soruşturma kapsamına alınabilecek türde olduğuna dikkat çeken Sezer “Bunun en başında da İsrail’in uluslararası hukuka aykırı şekilde inşa ettiği ve genişlettiği Yahudi yerleşim birimleri geliyor. Bilindiği gibi hiçbir devlet işgal ettiği topraklara kendi vatandaşlarını yerleştiremez ve böyle bir girişim sadece BM kararlarına aykırı bir durum değil, aynı zamanda Dördüncü Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre savaş suçudur. Ne var ki İsrail uluslararası toplumdan gelen tepki ve itirazlara rağmen hem Batı Şeria’da hem de Doğu Kudüs’te aralıksız olarak sürdürüyor ve hatta bu İsrail hükümetinin en temel ve vazgeçilmez politikaları arasında yer alıyor” dedi. 

    ‘Mahkeme yalnızca kişileri yargılama sürecine dahil edebiliyor, alınan bu karar Netanyahu’ya soruşturma açılmasına imkan verecektir’

    Kararın Filistinliler adına çok önemli bir kazanım olduğuna işaret eden Sezer “Ancak bunun uygulamada nasıl bir karşılık alacağı müphemdir. Bilindiği gibi Lahey merkezli mahkeme, devletleri değil, yalnızca kişileri soruşturma ve yargılama süreçlerine dahil edebilmektedir. Kişilerin yargılanabilmeleri için ise ya UCM üyesi olan bir ülkenin vatandaşı olması ya da işlenen savaş suçunun UCM’nin yetki alanında olan bir devlet içinde işlenmiş olması gerekir. İsrail UCM üyesi değildir. Ancak Gazze ve Batı Şeria’nın yetki kapsamına alınmış olması, ‘bölgesel yargı yetkisi’ olarak adlandırılan şeyin devreye sokulmasıyla örneğin Benyamin Netanyahu’ya ya da yerleşimci liderlerine soruşturma açılmasına imkan verecektir. Ayrıca İsrail’in soruşturma izni vermemesi halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin devreye girip soruşturma açması da en azından teknik olarak mümkündür” diye konuştu. 

    ‘İsrail bu zamana kadar kendisinin aleyhinde olan hiçbir uluslararası hukuk kuralına uymadı ancak bu sebeple hiçbir yaptırıma maruz kalmadı’

    İsrail’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne üye olmamasından dolayı olası soruşturma ve yargılama süreçlerinde belirsizlikler ortaya çıkma ihtimaline vurgu yapan Sezer “Bu noktada altı çizilmesi gereken bir diğer önemli husus da, İsrail’in bugüne kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bağlayıcı kararları dahil uluslararası hukukun kendisinin aleyhine olan hiçbir kararına uymamış ve bu sebeple herhangi bir yaptırıma maruz kalmamış olmasıdır dedi ve ekledi: 

    ‘Netanyahu’nun bu kararı antisemitizmle ilişkilendirmesi en hafif deyimle absürt’

    “Dolayısıyla kararın fiili karşılığının ne düzeyde olabileceği en azından bu aşamada bazı bakımlardan belirsizdir, ancak yaşanan yine de oldukça önemli bir gelişmedir. Meşru bir tepki vermek için hiçbir zemin bulamayan Netanyahu’nun mahkemenin almış olduğu bu kararı ‘saf anti-semitizm’ olarak adlandırması ise kanaatimizce en hafif deyimle absürttür.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    ‘One Minute’ çıkışının üzerinden 12 yıl geçti: Türkiye-İsrail ilişkileri ne duruma geldi?
    İsrail: ABD asla İran'daki nükleer tesislere saldırmayacak, o iş bize kalır
    SANA: Suriye hava savunma sistemleri İsrail füzelerini püskürttü
    'İsrail, ABD'den 9 milyar dolarlık gelişmiş askeri teçhizat alma planını onayladı'
    İsrail Başbakanı Netanyahu yeniden hakim karşısında
    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Ned Price, ABD, Muhammed Iştiyye, Soruşturma, Yargılama, Selim Sezer, Benyamin Netanyahu, Mahmud Abbas, İsrail-Filistin, Soykırım, Lahey, Savaş suçu, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin, İsrail, Burcu Okutan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Wiki Anıtları Seviyor 2020 yarışmasının kazananlarından ABD'li fotoğrafçı Steve Ferro'nun görüntülediği Kansas eyaletindeki Lower Fox Creek Okulu binası
    Wiki Anıtları Seviyor 2020 yarışmasının kazananları
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İnfografik
    İstanbul fırkateyni
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet