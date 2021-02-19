Türkiye ve İsrail arasındaki yeni adımlar neye işaret ediyor?

Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler, yaşanan gerilimlerin ardından 15 Mayıs 2018'den bu yana büyükelçiliklerdeki maslahatgüzarlar tarafından yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Aralık’taki açıklamasında, “Gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım" diye değerlendirdiği Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerde birtakım yeni adımlar atılıyor.

Türkiye'de 1,5 yıl boyunca maslahatgüzar olarak görev yapan Roey Gilad'ın yerine daha önce İsrail’in Bulgaristan Büyükelçiliği’ni yapmış olan Irit Lillian'ın atanması da ‘olumlu’ olarak değerlendiriliyor.

Maslahatgüzar Lillian’ın 29 Ocak’ta göreve atanmasının ardından İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi, 10 yıl aradan sonra İsrail'e ait bir yolcu uçağının 7 Şubat’ta İstanbul Havalimanı'na indiğini yazdı.

Gazete, İsrailli ATR72 firmasına ait uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için Türk ve İsrail yetkililerinden tam onay aldığını belirtti.

‘Küçük ama ilişkilerin iyiye gitmesine yönelik önemli göstergeler’

Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Molinas bu gelişmeleri, “Bütün bunlar küçük ama ilişkilerin iyiye gitmesine yönelik önemli göstergeler” diye değerlendirdi.

Türkiye’nin bölgede yalnızlaştığını savunan Molinas, “Bu yalnızlığı düzeltmek adına, Türkiye’nin yeni adımlar atacağını, bu adımların arasında da İsrail ile ilişkileri düzeltme yoluna gireceğini düşünüyorum” dedi.

Bu süreçte ABD’nin yeni başkanı Joe Biden ile yapılacak görüşmelerin de etkili olabileceğini ifade eden Molinas, “İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da pragmatist insanlar. Bu pragmatizmle beraber ilişkilerin tekrar düzeleceğini umuyorum” yorumunda bulundu.

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