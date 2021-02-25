Bakan Ersoy: Bugüne kadar Güvenli Turizm Sertifikası’nı 7 bin 800 tesisimiz almaya hak kazandı

Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı olan 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TÜROFED, İzmir Vakfı desteğiyle ve İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar 27 Şubat tarihine kadar devam edecek.

‘Dünyanın en güzel kumsallarına, doğasına ve en gelişmiş tesislere de sahip olsanız, önce insanların sizi tercih etmesini sağlamak zorundasınız'

Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Gerçekçi ve akılcı yaklaşımlarla, doğru hareket stratejileriyle, zamanında yapılacak hamlelerle dijital dünyanın bizlere sunduğu bu gücü kullanmak zorundayız. Kendinizi ne kadar iyi sunabildiğiniz gerçeği turizmdeki yerinizi belirler. Dünyanın en güzel kumsallarına, doğasına, en gelişmiş ve konforlu tesislerine de sahip olsanız, önce insanları bundan haberdar edip ondan sonra da sizi tercih etmelerini sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde elimizde boş binalar ve güzel manzaralar dışında bir şey kalmaz” dedi.

‘Bu sağlık krizinin küresel ölçekte geride bırakılmasıyla yükselişimizi gerçekleştireceğiz’

Bakan Ersoy “Birlikte attığımız adımlar sonuçlarını verdi ve bu sağlık krizinin küresel ölçekte yavaş yavaş geride bırakılmasıyla yükselişimizi gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Güvenli Turizm Sertifikası’nı bugüne kadar 7 bin 800 tesisimizin almaya hak kazandığını da belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘İzmir’in tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak için çaba sarf ediyoruz’

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada turizmin pandemi koşullarından en çok etkilenen sektör olduğuna işaret ederek “Malumlarınız olduğu üzere pandemi öncesi turizm, dünyada hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerin başında yer almakta ve büyük bir ekonomik güç teşkil etmekteydi. İzmir ve yöresi; eşsiz doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri, uygun iklim koşulları, tüm yıla yayılabilen turizm olanakları, konaklama ve ulaşım altyapısı ile turizm pastasından pay alabilmemiz için geniş bir potansiyel sunmaktadır. İzmir’in sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi ve toplumsal özellikleri ile fırsat ve avantajlarını bir bütünlük içinde tanıtarak İzmir’in tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

‘Hedefimiz 2024 yılında, İzmir’in 4 milyon turiste ev sahipliği yapmasıdır’

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise pandemi sonrasında turizm açısından büyük bir potansiyel olacağını ve İzmir’in bu süreci değerlendirebilmek için tüm çalışmaları tamamladığını belirterek “İzmir, 8500 yıllık insanlık tarihinin tüm izlerini içinde barındıran belki de tek metropol. Turizm stratejimiz bu nedenle ‘Dünya uygarlıklarına yön veren pek çok kavram, düşünce ve yaklaşımın İzmir’den dünyaya taşınması’ ana fikrinden hareket ediyor. Günümüzde turizm büyük bir hızla ‘yeni deneyimler arayışına’ dönüşüyor ve İzmir yeni stratejisiyle turizmdeki bu büyük değişime ayak uyduruyor. İzmir’in 30 ilçesinde ve 12 ay süreyle destinasyon yönetimini esas alarak; şehrimizi dünyanın diğer yerlerinden farklı kılan deneyimleri ortaya çıkarıyoruz. Hedefimiz 2024 yılında, İzmir’in 4 milyon turiste ev sahipliği yapmasıdır. Turizm stratejimizin özünde; İzmir’in geçmişten gelen mirasından referans alarak mevcut potansiyelini açığa çıkartmak ve şehrimizi, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri haline getirmek var” dedi.

‘Turizm imajı canlandırılmalı, İzmir’e seyahat edecek kitlelerin dikkatini çekmeliyiz’

Dünya genelinde başlayan aşılanma çalışmalarının yakın zamanda seyahatlerin yeniden başlayacağına yönelik umutlarını artırdığını ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmde yaşanması beklenen hareketliliğe en hızlı biçimde cevap vermek ve sezona hazır girebilmenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Tıpkı turizm sektörü gibi fuarcılığın da benzer şekilde yara aldığını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener “Pandeminin verdiği zararın en aza indirilmesi ve İzmir’de seyahat endüstrisinin canlandırılmasının yanında, turizmin imajının da yeniden tanımlanması gerekiyor. Böylece, 2050 yılında 9,5 milyar olması beklenen Dünya nüfusunda, düzenli olarak seyahat edecek kitlelerin dikkatini İzmir’e çekebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘Dünya genelinde turizm çok büyük kayıplar verdi, Türkiye’nin 34.5 milyar dolar geliri bu süreçte 12 milyar dolara geriledi’

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır da 2020 turizm verilerini açıkladı. Çorabatır “Dünyada yaklaşık yüzde 80 küçülme olurken bizde yüzde 65-70 civarında küçülme oldu. 51 milyon ziyaretçimiz 16 milyona, 34.5 milyar dolar olan gelirimiz 12 milyar dolara geriledi. Dünya geneline baktığımızda sektörün çok büyük kayıplar yaşadığını görüyoruz. Maalesef karamsar bir tablo ama unutmayalım ki biz moral sektörüyüz. Turizm cari açığı kapatmaya yardımcı olan en önemli sektörlerden birisi” ifadelerini kullandı.

Çorabatır Dünya Turizm Örgütü’nün seyahat endüstrisi ve iş seyahatlerinde hareketlenmenin 2022 yılında başlayabileceğini ve ancak 2024 yılında tatmin edici boyutlara geleceğini öngördüğünü söyleyerek “Bizim de buna hep beraber destek vermemiz gerekiyor. Eski alışkanlıklarımızı değiştirmemiz ve dünyayı yormamamız gerektiğini öğrendik. Biz de kendimizi yaşanan bu değişimlere hazırlamalıyız. Trendleri takip ederek yeni kuşakların taleplerini önceden belirlemeliyiz” diye konuştu.

‘Yarının gezgini daha fazla farklı kültür ve geleneklere derinden uyarak bir yerli gibi yaşamak isteyecektir’

Fuarın bu seneki partner ülkesi ise İsveç. Açılışta konuşma yapan İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson pandemi koşullarının tüm dünyayı değiştirdiğini söyleyerek “Yarının gezgini daha fazla farklı kültür ve geleneklere derinden uyarak bir yerli gibi yaşamak isteyecektir. Aynı zamanda sıkışık şehir merkezlerinden uzaklaşarak daha az nüfuslu kırsal alanın ıssızlığını tercih edecektir. Bu da yerel topluluklara gelir sağlayacaktır. Yani doğa bizi çağırıyor. Doğa yolculuğunun 2021 yılında en büyük trendlerden bir tanesi olacağı öngörülüyor” dedi.

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