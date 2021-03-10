Kayıt
19:15 10 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    para, Türk Lirası

    ‘Binlerce yıl boyunca tüm kötülüklerin anası olarak gösterilen para aslında hoşgörünün doruk noktası’

    © DHA
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1e/1043488977_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_0e2c82b741b4338af3cdb444edb98dc3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202103101044000279-binlerce-yil-boyunca-tum-kotuluklerin-anasi-olarak-gosterilen-para-aslinda-hosgorunun-doruk-noktasi/

    Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinlikte konuşan Türkiye Finans Bütçe, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Performans Müdürü İsmail Dokur “Binlerce yıl boyunca filozoflar, düşünürler, peygamberler parayı tüm kötülüklerin anası olarak gösterdi. Böyle olduğunu kabul etsek bile para hoşgörünün doruk noktası” ifadelerini kullandı.

    Türkiye Finans Bütçe, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Performans Müdürü İsmail Dokur, Sputnik’in medya sponsorluğunu üstlendiği İş ve Yatırımda Küresel Fırsatlar Zirvesi’nde (GOBI) para kavramını ve bu kavramın olmaması halinde günümüz koşullarının nasıl olabileceğini anlattı. 

    ‘Madeni para ve banknotun ardından dijital para ve kripto ile şimdi yolumuza devam ediyoruz’

    İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Dokur, paranın neredeyse her şeyi her şeyle değiştirebilmeyi sağlayan evrensel bir araç olduğuna dikkat çekti:

    “Para aslında teknolojik bir dönüm noktası değil, zihinsel bir devrim. Hayal gücümüzde yaşayan yeni bir gerçekliğin yaratılması. Sistemli olarak ürün ve hizmetlerin değerlerini belirleyip bunu kullanmaya razı olmak aslında. Farklı kültürde, farklı eşyalarla başlayan bir süreç var. Sonra madeni para ve banknota evriliyorlar. Daha sonra da dijital para ve kripto ile şimdi yolumuza devam ediyoruz. Para insanların neredeyse her şeyi her şeyle değiştirebilmesini sağlayan evrensel bir araç. Paraya istediğimiz ya da ihtiyacımız olan bir şeyi edinmek üzerine kullanıyoruz.”

    ‘Olmasaydı dediğimiz para bir eşya değil, psikolojik bir kurgu’

    Para kavramının olmadığı bir dünyada ticaretin nasıl olacağını Dokur şu şekilde anlattı: 

    “Parasız bir ülkeyi hayal edelim. Parasız bir ülkede yaşayan zengin bir çiftçi uzak bir coğrafyaya taşınmak istediğinde evini ve tarlalarını yanına alamayacak. Bunu tonlarca tarım ürünüyle değiştirebilir mi? Evet, değiştirebilir. Fakat bu sefer taşıma problemi ortaya çıkacak. Hatta çok zenginse taşıyamayacak bile. Bu problemi nasıl çözecek? Para sayesinde bu çiftçi tüm varlığını bir sandık deniz kabuğu karşılığında satabilir ve kolaylıkla yanında taşıyabilir. Deniz kabuklarının, doların, liranın değeri sadece hayal gücümüzde oluyor. Olmasaydı dediğimiz para bir eşya değil, psikolojik bir kurgudur. Fiziksel olanı zihinsel olana çevirmek için var. Bu kurguya herkes inandığı sürece bu devam ediyor. Bu kurgunun tam oturmadığı dönemlerde, gerçekten değeri olan şeyler para olarak sayılıyordu.”

    ‘Para, insanlar tarafından yaratılmış ve neredeyse tüm kültürel farklılıkları aşabilen bir güven sistemi’

    Parayı ‘hoşgörünün doruk noktası’ olarak nitelendiren Dokur “Binlerce yıl boyunca filozoflar, düşünürler, peygamberler parayı tüm kötülüklerin anası olarak gösterdi. Böyle olduğunu kabul etsek bile, para aynı zamanda aslında hoşgörünün doruk noktası. Para dilden, devlet yasasından, kültürel yasalardan, dini inançlardan ve toplumsal alışkanlıklardan daha açık fikirli. İnsanlar tarafından yaratılmış ve neredeyse tüm kültürel farklılıkları aşabilen bir güven sistemi. Ayrıca din, cinsiyet, yaş, ırk ayrımcılığı da yapmıyor. Para sayesinde birbirini hiç tanımayan ve güvenmeyen insanlar etkin bir işbirliğine girebiliyorlar. Evrensel bir dönüşebilme ve dönüştürebilme gücü var” ifadelerini kullandı.

    ‘Para olmasaydı global ticaret ve bilgi akışı bu denli hızlı olmazdı’

    Paranın olmadığı bir dünyada ticaret ve bilgi akışının hızlı olamayacağına işaret eden Dokur “Para olmasaydı global ticaret ve bilgi akışı bu denli hızlı olmazdı. Daha küçük topluluklarda temel ihtiyaçlar üzerinden ilerlerdik. Her toplum kendi keşifleri üzerinden ilerleme sağlar, toplumlar arası bilgi sınırlı olurdu. Materyalizm azalırdı. Günümüzdeki internet, telefon, televizyon sadece üretimin gerçekleştiği toplumlarda geçerli olurdu. Bunlar için büyük takaslar gerekebilirdi. Online alışverişimiz olmazdı” diye konuştu

    Kripto paralar zihinsel bir devrim olarak nitelendirilebilir mi?

    Dokur ‘Zihinsel bir devrim olan takastan paraya geçiş gibi sanal paraya geçiş de zihinsel bir devrim olarak nitelendirilebilir mi’ sorusu üzerine “Biz buna inandığımız sürece bu devam edecek. Toplumların davranışına göre şekillenir. Örneğin, şu anda üretilen kripto paraların kaynağında enerji var. Dolayısıyla devletler bu enerji sarfiyatını kısıtladığında biz bu varlığa inanmayı sürdürürsek bu varlığın sınırlanmış kaynaklı değeri artar. Bir tarafta inandığımız bir varlık varken diğer tarafta onun üretimini kısıtlamış olacağız. Bu sebeple değeri artacak. Başka enerji kaynakları bulduğumuzda ve o varlığı oluşturduğumuzda değeri azalır. Toplumun geneli inanmaya başladığında daha da yaygınlaşır” cevabını verdi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Kripto para Bitcoin'de yeni zirve
    Twitter'da para kazanma dönemi: 'Süper Takip' ile abonelik sistemi planlanıyor
    Bitcoin madenciliğinin üslerinden Çin'in İç Moğolistan bölgesi, kripto para faaliyetlerine son verme planı hazırladı
    Etiketler:
    GOBI 2021, İTÜ Yatırım Kulübü, İTÜ, İsmail Dokur, Sanal para, Kripto para, Para birimi, Para, Sputnik, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kapancı, Buradayız birlikteyiz dayanışıyoruz, özgür yaşam yolunda ilerliyoruz. Bugün özgür zılgıtlarımızı alandan güneşe göndereceğiz. Bir kez daha hep birlikte savaşlara karşı yaşamı, köleliğe karşı özgürlüğü savunuyoruz diyoruz” diye devam etti.
    Fotoğraflarla Diyarbakır’da 8 Mart mitingi
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet