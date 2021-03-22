İsrail, iki yıl içinde dördüncü kez sandık başına gidiyor: Kriz aşılabilecek mi?

İsrail yarın, iki yıl içinde dördüncü kez sandık başına gidiyor. Başbakan Benyamin Netanyahu’nun yolsuzluk tartışmaları içinde girilen seçim atmosferini yorumlayan Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi, siyasi çözüm için seçim sisteminin değişmesi gerektiğini savunuyor.

Erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'de 6.3 milyondan fazla seçmen, iki yıl içinde dördüncü kez sandık başına gidecek.

Netanyahu’nun, hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle siyasi geleceği açısından büyük önem taşıyan seçimleri kazanarak mahkeme karşısında elini güçlü tutmayı hedeflediği öne sürülüyor.

‘Netanyahu’nun bir referandumu gibi olacak’

Valansi, 'Çok zorlu bir süreç' diye tarif ettiği seçimlere dair şu değerlendirmelerde bulundu:

“Siyasi bir istikrarsızlık var. İsrail’de her zaman koalisyon hükümetleri kuruluyor çünkü 3,25 gibi çok düşük bir baraj var. Bundan dolayı koalisyon pazarlıkları uzun sürecek. Hiç kimsenin eli çok kuvvetli değil. Son anketlerden bir tanesine göre, Netanyahu’nun partisi Likud, 29 sandalyede kalıyor. 120 sandalyenin en az 61’ini elde etmesi lazım. Likud’un her zaman destek gördüğü Ultra-Ortodoks partilerle beraber 47’ye geliyor. İsrail’deki seçimlerde sağ-sol ya da başka sebepler belirleyici olmuyor. Partiler, Netanyahu karşıtı ve yanlısı olarak bölünmüş durumdalar. Dolayısıyla bu da daha önceki seçimlerdeki gibi Netanyahu’nun bir referandumu gibi olacak.”

‘Arap nüfusuna yönelik çalışmaları var’

Netanyahu’nun her zaman kendi lehine sonuçlanacak adımlar attığını söyleyen Valansi, bu seçimdeki stratejisine dair ise şunları söyledi:

“Bir önceki seçimlerde ilhak tartışmaları üzerinden oy kazanmaya çalışıyordu. Şimdi öncekilerin tam tersine İsrail’in yüzde %20’sini oluşturan Arap nüfusuna yönelik bir çalışmaları var. Mesela aşı kampanyasının bir milyonuncu aşısını bir Arap vatandaşa yaptılar. Netanyahu bir Arap şehrine ziyarette bulundu. Bunun da sebebi bir önceki seçimde Arap partilerinin olduğu ortak listenin çok önemli oranda oy alması olarak gösterilebilir.”

“Seçimden ne sonuç çıkarsa çıksın uzun vadeli bir hükümet kurulmasını mümkün göremiyorum” diyen Valansi, “Seçim sisteminde barajın yükseltilmesi için bir değişiklik yapılması lazım” dedi.

Türkiye-İsrail ilişkilerine nasıl yansıyacak?

Türkiye-İsrail ilişkileri de son dönemde çeşitli iyileşme sinyalleri veriyor. Seçim sonuçlarının bu sürece nasıl etki edebileceğini değerlendiren Valansi, “27 Nisan’da yeni hükümet kurma görevinin kime verileceği önemli. Çünkü her zaman en yüksek oyu alana verilmiyor. Bütün partilerden fikir alınıyor ve ona göre bir karar veriliyor. Seçim sonuçlarında Netanyahu değil başka biri kazanırsa çok daha farklı bir ortam olur. O zaman Türkiye, yeni liderle yeni bir sayfa açmak isteyebilir” ifadelerini kullandı.

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