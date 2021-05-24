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    Bayraktar TB-2

    Polonya, Bayraktar TB2’yi seçti: ABD gibi ülkelerin aksine Türkiye, bu sistemi koşulsuz satıyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202105241044575022-polonya-bayraktar-tb2yi-secti-abd-gibi-ulkelerin-aksine-turkiye-bu-sistemi-kosulsuz-satiyor/

    Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) alacaklarını açıkladı. İlk kez hem Avrupa Birliği (AB) hem de NATO üyesi olan bir ülkenin Türkiye’den SİHA düzeyinde bir silahı satın almasının arkasında teknik nedenler ve jeostratejik dengeler var.

    Bakan Blaszczak, açıklamasında, "Bu, gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Ortadoğu’da kullanıldı" ifadelerini kullandı.

    Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu da Sputnik için yaptığı değerlendirmede, Bayraktar TB2’lerin sahada kendini kanıtlamış sistemler olduğuna dikkat çekti:

    “Bayraktar TB2, denenmiş bir sistem. Silah alımlarında denenmişlik ve kendini kanıtlamışlık çok önemli. Bayraktar TB2, hem Suriye-Irak cephesinde hem de Karabağ gibi sahalarda kendini ispat etti. Tercih edilmesindeki bir diğer etken ise ABD gibi ülkelerin aksine Türkiye, bu sistemi koşulsuz satıyor. Örneğin; ABD’den bir İHA alacaksanız o size ‘şurada kullanabilirsiniz’ gibi şartlar koşuyor. Dolayısıyla egemen bir ülkenin bu sistemi veya Türk savunma sanayi ürünlerini tercih etmesi bu noktada daha etkili oluyor.”

    KITALARARASI
    © Sputnik / // Depositphotos // zentilia
    ‘Türk SİHA’ları savaş sahasına yeni bir konsept kazandırdı’
    ‘Polonya eğer ki NATO gelir korur diye düşünürse çok geç kalır’

    Jeopolitik açıdan bakıldığında da farklı değerlendirmeler yapılabileceğini ifade eden Tokmakoğlu, şunları kaydetti:

    “Polonya, bir Baltık ülkesi. Baltık dünyanın en karmaşık ve askeri çatışmaya yatkın yerlerinden biri. Yeni Kuzey Buz Denizi ulaşım yolunun açılması, Orta Avrupa bölgesindeki çatışmaların artması, Kuzey Akım-2 Boru Hattı’nın bu bölgeden Almanya’ya uzanması gibi birtakım gerginliklerin olduğu bölgeden bahsediyoruz. Aynı zamanda, Batı ve Doğu cephesindeki ihtilaflı ülkelerin birbiriyle yaklaştığı bir nokta. Polonya her iki dünya savaşında da tarafların ihtilafına uğramış, tarihinde yaraları olan bir ülke. Günümüzde de güvenliğini tesis etmek istiyor. Güvenliğini tesis ederken bulunduğu yerin önemini de değerlendiriyor. Polonya, eğer ki ‘NATO gelir korur’ diye düşünürse çok geç kalır. Çünkü topun ağzında onlar var. Türkiye, Ukrayna’ya da bu SİHA’lardan sattı. Düşünürseniz, Polonya da bu sistemi aldığı takdirde Karadeniz’den Baltık’a kadar Türk üretimi SİHA’ların uçabileceği bir eksen yaratıldı.”

    Türk SİHA’larının, bu alanın liderleri olan ABD ve İngiltere’de bile yankı bulduğuna dikkat çeken Tokmakoğlu, “Demek ki Türkiye’nin teknik fark yarattığı bir konu var. Gelecekte, hiç ummadığımız ülkeler tarafından Türk sistemlerinin tercih edildiğini göreceğiz” diye ekledi.

    Bayraktar TB2

    Türkiye’de bugüne kadar en çok öne çıkan SİHA, Baykar Savunma’nın ürettiği Bayraktar TB2 oldu. Orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet veriyor.

    Yurt içindeki terörle mücadele operasyonları ve Suriye’deki harekatlarda kullanılmaya başlanan Bayraktar TB2; Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’a da ihraç edildi. Libya’da da kullanıldığı biliniyor. Türkiye ve bu ülkelerde toplam 160 adet Bayraktar TB2’nin kullanımda olduğu ifade ediliyor.

    27 saat 3 dakika havada kalma rekorunu elinde bulunduran Bayraktar TB2, 27 bin fit irtifaya kadar da yükselebiliyor. Bayraktar TB2’nin operasyonel irtifası ise 18 bin fit.

    4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat taşıyabilen Bayraktar TB2, Roketsan’ın MAM-L ve MAM-C mühimmatları ile hedefleri imha ediyor.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

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    Etiketler:
    Turan Salcı, Gürsel Tokmakoğlu, Suriye, Baykar Savunma, Hava savunma sistemi, Savunma sistemleri, ABD, NATO, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği, Silahlı İHA (SİHA), SİHA, Bayraktar TB2, Türkiye
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