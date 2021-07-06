Yunan gazetesi, Türkiye’nin Rafale uçaklarının ‘sırlarını çaldığını’ yazdı: Peki, bu mümkün mü?

Yunan Ta Nea gazetesinin Türkiye’nin Katar ile askeri işbirliği yaparak Yunanistan’ın Fransa’dan satın aldığı ‘Rafale’ uçaklarının sırlarına ulaştığını ileri sürdü. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu ise bunun Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı bir ‘yaygarası’ olduğunu savunuyor.

Yunanistan, Fransa’dan 12’si kullanılmış, altısı da yeni olmak üzere, toplam 18 Rafale tipi savaş uçağı alacak. Rafale’nin ilkinin bu ay içinde Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü’ne inerek, Yunan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor.

Bu uçaklar, Katar’ın da envanterinde bulunuyor. Yunan Ta Nea gazetesi ise Katar’la Türkiye’nin askeri işbirliğinin göstererek bu konuyu, “Rafale’nin sırlarını çalıyorlar” başlığı ile manşetine taşıdı. Anadolu Kartalı 2021 tatbikatına, Katar’ın 4 adet Rafale savaş uçağı ile katıldığını belirten gazete, “Bu uçakların yeteneklerini ve özelliklerini öğrenebilmek için ‘Anadolu Kartalı’ tatbikatını fırsat bildiler” diye yazdı.

Ta Nea ayrıca Yunanistan’da, Ankara ile Doha arasında imzalanan ve Rafale dahil Katar savaş uçaklarının Türkiye’de konuşlanmalarına olanak sağlayan eğitim anlaşmasına da dikkat çekti.

‘Bu endişe doğrudur’

Gazetenin bu iddiasını, eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu, Sputnik’e değerlendirdi.

Tokmakoğlu, Türkiye’nin Konya’daki eğitim üssünde çok eskiden beri değişik tipte tatbikatlar yapıldığına dikkat çekerek, “Dolayısıyla iyi bir eğitim alanıdır. Aynı zamanda tecrübeli personelin çalıştığı yerdir” dedi ve şunları ekledi:

“Yunanistan endişe duyuyor. Böyle güçlü bir eğitim alanında, kendi envanterinde olacak uçakların bir şekilde tatbikata katılması söz konusu ise ‘buradan acaba etkilenir miyiz’ diye sonuç çıkarıyor. Yani bir kısmıyla ile bu endişe doğrudur. Buradan elde edilecek verilerde ne yapılması gerektiğine dair hem taktik konsepte hem de Ar-Ge’ye dayalı olan hususlarda veri elde etmek mümkündür. Ama Türkiye’nin, Yunanistan’ı hedef alarak böyle bir girişimde bulunduğunu söylemek çok yersiz. Çünkü Türkiye’nin Yunanistan ile davası, onu birinci hedef noktasına koyarak ona doğru hazırlık yaptığı imajını vermek değil. Katar’la yapılan faaliyetler, Körfez ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle alakalıdır. Ama bu birebir Türkiye’nin Yunanistan’a angaje olacağını işaret etmek ancak bir Yunan politikasıyla açıklanabilir. Bu Yunan politikası da Türkiye’yi düşman göstermekle alakalı yapılan yaygaranın bir başka örneğidir. Buradan bu sonucu çıkarmak yanlış olur.”

‘Zaten baştan kaybetmişlerdir’

Tokmakoğlu, Türkiye’nin bu bilgileri alarak nasıl bir üstünlük sağlayabileceği konusuna dair ise şunları söyledi:

“Savaş dediğimiz şey aslında birkaç tip uçağın karşılıklı gelerek güç üstünlüğünü kazanıp buradan elde edilecek bir olay değil. Günümüzde savaşlar böyle olmuyor. Ege’de karşı karşıya gelebilecek Türk F-16 uçaklarıyla Yunan Rafale uçaklarının; it dalaşı, silahların atış parametreleri ile ilgili yapılabilecek işlerin ortaya konmasına dairse endişe, bu, savaşı kazandırmaz da kaybettirmez de. Bu sadece oradaki taktik üstünlüğü elde etmekle alakalıdır. Burada Yunanlar diyor ki ‘bu taktik üstünlüğü elde ederse Türkler, savaşı da kazanmış olur.’ Böyle bir mantıkla geliyorlarsa zaten baştan kaybetmişlerdir.”

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