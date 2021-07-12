TÜBA: Arıtma tesislerinden çıkan su denize karışmasın, yeşil alanların sulanmasında kullanılsın

Marmara Denizi’nde etkili olan müsilaj ile mücadele için atılması gereken adımlar, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından derlendi. Kitapta kentsel ve sanayi atıklarının arıtılması ve denize deşarj edilen arıtma tesislerinden çıkan suların, yeşil alanların sulanmasında kullanılması önerildi.

Müsilaj konusu, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk editörlüğünde hazırlanan "Marmara Denizi'nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri" kitabında mercek altına alındı.

Kitabın sunum yazısını kaleme alan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker şu değerlendirmelere yer verdi:

"Sorun farklı bilim disiplinlerinin katkısıyla tartışılarak kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri belirlenmeli, acil eylem planı olarak uygulamaya konulmalı, ileri seviye arıtma tesisleri için yatırım desteği kredisi sağlayacak özel bütçe oluşturulması, mevzuat düzenlemeleriyle yetki karmaşasının önlenmesi, sanayi atık kontrollerinin doku denetim olarak uygulanması, müsilaj konusunda üreticilerin ve tüketicilerin çevre bilincinin, farkındalığının artırılması gerekmektedir. En önemlisi de mülki idare ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle eylem planında tanımlanmış stratejik iş süreçlerine titizlikle uyulması ve denetlenmesinin sağlanması olacaktır."

Arıtma tesislerinin kapasitesi artırılmalı

Müsilajın oluşum sebeplerinin de bilimsel olarak ele alındığı kitabın çözüm önerileri başlıklı bölümünde; İstanbul başta olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca arıtma tesislerinde artırılan sularla ilgili de “İleri Biyolojik Atık Arıtma Tesisi çıkış sularının kentsel yeşil alanların (varsa tarım alanlarının) sulamasında kullanılarak, Marmara’ya verilen atık su miktarlarının azaltılması gerekmektedir” önerisine de yer verildi.

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