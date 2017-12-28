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    sismik gemi sondaj

    Kıbrıs'ta yeni gerilim: Rumlar sondaj platformu getirdi, Türkiye'nin platformu yolda

    © REUTERS/ Henning Gloystein
    Doğu Akdeniz
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    Kıbrıs Yönetimi'nin ilan ettiği MEB'e Saipem 12000 isimli sondaj platformunun sabitlenmesi çalışmaları başladı. Türk savaş gemilerinin sessiz takipte olduğu iddia edildi. Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Deep Sea Metro II ise Yunanistan'ın güneyinden Ege Denizi'ne girdi.

    Doğalgaz gaz sondaj
    © Sputnik/ Alexey Filippov
    Total, Kıbrıs'ta sondaj çalışmalarına başladı
    Kıbrıs Yönetimi'nden parsel kiralayan Fransız Total ve İtalyan ENI'nin sondaj gemisi Saipem 12000, salı gecesi Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölge'sine (MEB) varmasının ardından sabitleniyor. Saipem 12000'in 6'ncı parseldeki Kalipso isimli doğalgaz yatağına sabitlenmesi çalışmalarının, Türk savaş gemileri tarafından herhangi bir rahatsızlık yaratmadan çok uzak mesafeden izlendiği iddia edildi. Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Deep Sea Metro II'nin ise Yunanistan'ın güneyinden Ege Denizi'ne girdiği, haftasonu İstanbul'a ulaşacağı belirtildi. Geminin ilk sondaj yerinin Kıbrıs Adası olması bekleniyor.

    TÜRK GEMİSİ YENİ NESİL TEKNOLOJİ

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın envanterine girecek Deep Sea Metro II adlı sondaj gemisi, yeni nesil ve ileri teknoloji gemilerden kabul ediliyor. 2011'de Güney Kore'de imal edilen gemi, 230 metre uzunluğunda ve 51 bin ton ağırlığında. Geminin satın mı alındığı yoksa uzun süreli mi kiralandığı henüz açıklanmadı.

    İSTANBUL'DA TÖREN YAPILACAK

    Norveç'ten aralık başında ayrılan sondaj gemisi, Ege Denizi'ne Yunanistan'ın güneyinden giriş yaptı, pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor. Deep Sea Metro II'nin İstanbul'a ulaşmasının ardından törenle devralınması planlanıyor. Törene, Kuzey Kıbrıs Enerji Bakanı Sunat Atun da katılacak.

    ALBAYRAK: BİRİLERİ RAHATSIZ OLACAK

    Enerji Bakanı Berat Albayrak, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye'nin Deep Sea Metro II adlı sondaj gemisine de sahip olarak Akdeniz ve Karadeniz'de milli sondaj çalışmaları yürüteceklerini açıklamıştı. Sondaj gemisinin Kıbrıs'ın parsellediği bölgede faaliyet göstereceğini söyleyen Albayrak ''Kimse Doğu Akdeniz'i babasının malı zannetmesin. Bizim sondajlarımız birilerini rahatsız edecek'' demişti.

    5 DENİZ MİLİ ÇAPINDAKİ ALAN 'BAĞLANDI'

    Rum gazetesi Politis, 'Saipem'deki hazırlıklar Türklerin tacizi olmadan sürüyor… Rahatsız etmeden izliyorlar' başlığını attı. Sondaj platformunun MEB'e sorunsuz girmesinin, gerginlik yaşanmasından korkan Kıbrıs Yönetimi'ni rahatlattığını yazan Politis, çarşamba akşamına dek bölgede herhangi bir Türk NAVTEX'i (seyrüsefer talimatı) ilan edilmediğini ileri sürdü. Antalya'nın 400 km güneyindeki Kalipso yatağı merkezli beş deniz mili çapındaki alanı 'bağlayan' Kıbrıs Yönetimi, platforma destek veren gemiler dışında hiçbir geminin alana girişine izin vermiyor.

    Türk Akımı
    © Sputnik/
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    SONDAJ YILBAŞI ARİFESİ VEYA SONRASINDA

    Politis, sondaj işleminin yılbaşı arifesi veya hemen ertesinde başlamasının, platformun çalışmasının 36 gün sürmesinin öngörüldüğünü aktardı. Habere göre, Saipem 12000, şubat ayında 3'ncü parselde bulunan Supya isimli yatağa giderek sondaj çalışması yapacak.

    '3 SAVAŞ GEMİSİ İZLİYOR'

    Fileleftheros gazetesi ise 'Sondaj cumartesi başlıyor' başlığını atıp Saipem 12000'in yolculuğu sırasında kışkırtmayla karşılaşmadığını, ancak üç Türk savaş gemisi tarafından uzaktan izlendiğini iddia etti. Platforma ikmal yapan iki gemi ve uçuş yapan üç helikopterin de tacizle karşılaşmadığını, her şeyin programa uygun şekilde ilerlediğini belirten Fileleftheros, Türkiye'nin Navtex'inin bugün son günü olduğunu öne sürdü. Sondaj çalışmasının şubat ayının ilk haftasında, yani Kıbrıs Yönetimi'ndeki başkanlık seçimlerinin birinci turu ile ikinci turu arasına denk gelen zamanda bitmesinin öngörüldüğünü yazdı.

    Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis
    © REUTERS/ Pierre Albouy
    Anastasiadis: Kıbrıs görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının sorumlusu Türkiye
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    Althia gazetesi ise 'Beklentiler içeren sondaj — Türkiye kışkırtmaya devam ediyor' başlıklı haberinde, Türkiye'nin Deep Sea Metro II isimli platformu Kıbrıs'ın MEB'ine gönderip sondaj çalışmalarında bulunacağı iddialarına yer verdi. Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis'in iddiaları yakından takip ettikleri açıklamasının ardından Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da "Türkler uluslararası toplumla çatışmak istiyorlarsa, bunun sorumluluğunu almaya da hazır olmalı" dedi.

    LİLLİKAS'TAN HOŞGELDİN MESAJI

    Bu arada Rum yetkililer, Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin helikopterleriyle Saipem 12000 platformuna gitti. Merkezin komutanı Albay Kostas Fitiris, platform kaptan ve mürettebatına hoşgeldin konuşması yaptı. Enerji Bakanı Yorgos Lillikas, sosyal medya hesabından Saipem 12000'i selamlayan bir mesaj yayımladı.

     

     

    Etiketler:
    Deep Sea Metro II, Saipem 12000, ENI, Total, Berat Albayrak, Kıbrıs
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