Kuzey Kıbrıs'ta FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

Yerel polis, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptıkları öne sürülen, aralarında FETÖ firarilerinin de bulunduğu 45 kişiyi Girne açıklarındaki yatta yakaladı.

Kuzey Kıbrıs'ta Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarilerinin de bulunduğu 45 kişi yakalandı.

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emniyet görevlileri, ihbar üzerine Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen bir grubun bulunduğu Girne açıklarındaki yata operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkiye'de aranan bazı FETÖ zanlılarının da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

ÇOĞU ASKER KÖKENLİ

Grubun çoğunun asker kökenli olduğu öğrenildi. Polis, 9 kadın ve 17 çocuğun da aralarında yer aldığı grubu geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesine sevk etti.

Girne Kaza Mahkemesi, yakalanan kişiler hakkında 3 günlük gözaltı kararı verdi.