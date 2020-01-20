Kuzey Kıbrıs Enerji Bakanı Taçoy: Ada'da korsan bir devlet varsa o da Rum liderliğidir

Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini 'korsanlık' olarak değerlendiren Güney Kıbrıs'a tepki göstererek, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs tarafından dün yapılan "Türkiye, Doğu Akdeniz'de korsan devlete dönüşüyor" açıklamasına tepki gösterdi.

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini 'korsanlık' olarak değerlendiren Rum liderliği haddini bilmeli" diyen Taçoy, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir. Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini 'korsanlık' olarak değerlendiren Rum liderliği haddini bilmeli. Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir. Kıbrıs Türk halkı anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/gMpOHITCYd — Hasan Tacoy (@hasantacoy) January 20, 2020

Güney Kıbrıs, Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına intikal etmesinin ardından, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kınayan bir açıklama yapmıştı.