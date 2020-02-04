Rum lidere, Suudi şeyhine ait yolcu uçağını kullanması nedeniyle soruşturma

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in bir Suudi şeyhine ait özel uçakla yaptığı seyahatler incelemeye alındı. Rum Sayıştaylığı Dairesi, seyahatler için bir rapor hazırladı. Rapor, Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesi’ne sevk edildi.