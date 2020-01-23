Anastasiadis, Merkel'den Erdoğan’a sondaj çalışmalarını sonlandırma çağrısını iletmesini istedi

Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, halihazırda Holokost Kurbanlarını Anma Günü anma törenleri için Kudüs’te bulunan Anastasiadis ve Merkel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Anastasiadis’in, Merkel’den, yarın gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında Erdoğan’a mesajını iletmesini istedi. Mesajda, “Türkiye’nin Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı eylemlerine derhal son verilmesi” ve Avrupa Birliği’nin sayısı karar ve sonuçlarına uyulması gerektiği ifade edildiği aktarıldı.

Anastasiadis’in ayrıca “Kıbrıs sorununun çözümüne yol açacak tehditsiz diyaloğu canlandırmaya kararlı ve hazır” olduğunu teyit ettiği bildirildi.

Açıklamada, Almanya liderinin mesajı iletme sözünü verdiği, ayrıca Erdoğan’a AB’nin bu konuyla ilgili pozisyonunu anlatacağını da söylediği belirtildi. Merkel, Türkiye’deki görüşmenin sonuçlarıyla ilgili Anastasiadis’i bilgilendireceğini vaat etti.