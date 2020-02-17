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18:40 17 Şubat 2020
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    Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın Maraş planına Anastasiadis'den tepki: Kabul edilemez provokasyon

    © DHA /
    Doğu Akdeniz
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    Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 1974'ten beri kapalı Maraş'ın yerleşime ve turizme açılması planına "Türklerin yaptığı provokatif açıklamalar kabul edilemezdir ve kabul edilmeyecektir" tepkisini gösterdi.

    Kuzey Kıbrıs'taki 26 Nisan seçimi öncesi 'Hayalet Kent', 'Ölü Kent' gibi lakaplarla anılan Maraş'ın 'yerleşime açılması ve turizmin başkenti haline getirilmesine' yönelik Türkiye-Kuzey Kıbrıs girişimine, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tepki gösterdi.  

    Famagusta'da (Mağusa) dini bir törende konuşan Rum lider "Famagusta'nın kapalı bölgesinde Türklerin yaptığı provokatif açıklamalar kabul edilemezdir ve kabul edilmeyecektir" dedi

    "Maraş’ın herhangi bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların yerleştirilmesi çabalarını kabul edilmez olarak niteler ve bu bölgenin Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi çağrısında bulunur" diyen BM Güvenlik Konseyi 550 sayılı kararını hatırlatan Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptıkları görüşmelere atıfla geçende 550 sayılı kararı konuştuklarını aktararak şöyle devam etti:

    "Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin toprak ve münhasır ekonomik bölge olarak egemenlik haklarının kabul edilemez şekilde ihlal edildiği kabul edilemez bir duruma tanıklık ettik. Elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz. Derhal yapılması gerekenleri bize diplomasi, uluslararası hukuk, Avrupa ilkeleri ve değerleri tanımlıyor ve emrediyor."

    Anastasiadis, 'Mağusa ve diğer işgal edilmiş bölgeler' ifadesini kullanarak Kıbrıslı Rumların buralara geri dönmesine yönelik işler barışçı çözüme acilen ulaşılması için çalışmaktan söz etti.  

    Türkiye'nin 1974'teki harekatından beri kapalı Maraş bölgesinde 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı' düzenlenmesi vesilesiyle Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kuzey Kıbrıs'tan Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay biraraya gelmişti.

    Tatar ve Özersay, The Guardian'a Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ı olası ilhakına karşı açıklama yaparak Ankara'yı kızdıran Akıncı'nın 26 Nisan seçimindeki rakipleri.

    Varılan Maraş (Rumca Varosha) kararıyla ilgili Tatar "bir 50 yıl daha kapsamlı çözümü beklemeden önce, kapalı Maraş'ı insanlarımızın ve eski sakinlerinin yerleşimine açma noktasında bir girişim başlattık" derken Oktay da şunları söylemişti:

    "Kapalı Maraş'ın açılması için yapılan çalışmalar, Kıbrıs Türkü’nün statükoyu kabul etmeyeceğinin ispatıdır ve Kapalı Maraş'ın açılması laftan ibaret değildir. Artık burada siviller de yaşasın, Kıbrıs Türkü kendi toprağında hayatını sürdürebilsin istiyoruz. Bir yeri; genç, çocuk, yaşlısıyla bölge halkının kullanımına açmak, sivillerin, ailelerin refah seviyesini artırmak ne zamandan beri sorun ya da kriz olarak nitelendiriliyor?"   

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı, BMGK 550 sayılı kararının 'yasal sahipleri dışında kimsenin yerleşimine açılmamasını' öngördüğü Maraş için 'KKTC'nin parçası olduğu, KKTC'lilerin de vatanlarının istikrarı ve ekonomik gelişmesi için tüm gerekli adımları atma haklarının bulunduğu' mesajını vermişti:

    "Her işini oldubittiyle sonuçlandırmayı alışkanlık edinen Rum tarafının Kapalı Maraş'la ilgili iddialarının da, gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Kapalı Maraş'ta üzerine kayıtlı taşınmazı bulunan Kıbrıs Rumlarının bile merakla takip ettiği adımlara Rum Yönetimi ön yargıyla yaklaşmaktadır. Dillerine pelesenk ettikleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları bile Maraş bölgesinin kapalı kalmasını talep etmemektedir. Özellikle altını çizmek isterim ki Kapalı Maraş'ın hayat bulması değil yarım asırdır kullanıma kapalı olması abesle iştigaldir. Oysa olayı büyütmeye gerek yok durum gayet açık ve net; burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi toprağıdır."

     

     

     

     

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