Yunanistan'dan, AB'nin Doğu Akdeniz'deki Libya'ya silah akışını kesme operasyonuna destek mesajı

Libya'ya silah gönderilmesini engellemek için yeni hava ve deniz devriyesinin devreye sokulması yönünde karar alan Avrupa Birliği'ne (AB) Yunanistan'dan destek geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, operasyona katılmaya hazır olduklarını belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avusturya'nın vetoyu kaldırmasının ardından Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Doğu Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacağını duyuran AB'ye destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Dendias, yaptığı açıklamada "Çok memnunum zira bugün Avrupa Konseyi, Libya'ya, havadan ve denizden silah ambargosu uygulayacak yeni bir operasyon olacağına karar verdi" dedi.

Bakan, "Yunanistan geçmişte söylediklerini; bu çabaya, öncelikli araçlarla değil, aynı zamanda ihtiyaç duyulan diğer desteklerle de katkıda bulunmaya hazır olduğunu yineliyor" ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ile geçen ay yaptığı görüşmelerden sonra Dendias, Yunan birliklerinin AB'nin Libya'ya dönük silah ambargosunun uygulaması ve paralı asker akışını kontrol etme operasyonuna katılabileceği mesajını vermişti.

Avusturya'nın vetoyu kaldırmasının ardından dünkü AB dışişleri bakanları toplantısında Libya'ya silah sevkiyatını durdurmak için Doğu Akdeniz'de yeni askeri hava ve deniz devriyesinin devreye sokulması yönünde karar alımıştı.