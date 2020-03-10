İlk koronavirüs vakasının tespit edildiği Kuzey Kıbrıs'ta salgına karşı önlemler alındı

Kuzey Kıbrıs’ta ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından tedbirler alındı. Bu kapsamda okullar 15 Mart’a kadar tatil ilan edildi, Kıbrıs’tan gelecek 10 kişiyi aşan toplu geçişler durduruldu, ayrıca 1 Nisan'a kadar yurt dışından yapılacak Almanya ve Fransa çıkışlı uçuşlar askıya alındı.

Kuzey Kıbrıs’ta Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte yeni tip koronavirüs tespit edildiğinin açıklanmasının ardından toplanan Bakanlar Kurulunda salgına karşı tedbirler alındı.

Başbakan Ersin Tatar ile Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, uzmanların önerileri doğrultusunda Bakanlar Kurulunda alınan kararları basın toplantısında açıkladı.

Kıbrıs'tan toplu geçişler durduruldu

Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı tüm okullar, kreş ve üniversiteler dahil olmak üzere, 15 Mart pazar gününe kadar tatil ilan edildi. Bu tatil süresince, oluşturulan teknik ekiplerce tüm okul binaları ve öğrenci taşıma araçları dezenfekte edilecek.

Çocuk festivalleri, çocuk ve gençlik kamplarıyla tüm okul müsamere ve müsabakaları 15 Mart'a kadar yasaklandı.

Kıbrıs’tan, Kuzey Kıbrıs’a turistik gezi, ayin ve benzeri maksatlarlagerçekleştirilecek toplu geçişler 15 Mart'a kadar durduruldu.

1 Nisan'a kadar Kuzey Kıbrıs’a yurt dışından yapılacak Almanya ve Fransa çıkışlı charter uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Otellerde karantina sürüyor

Koronavirüs teşhisi konulan turistlerin konaklamış oldukları otellerdeki karantina uygulaması da devam ediyor. Karantinanın, durumun seyrine göre aşamalı olarak kaldırılacağı belirtildi.

Öte yanda Sağlık Bakanlığı ve sivil savunma ekiplerince oluşturulan özel ekipler tüm gümrük geçiş noktalarını dezenfekte etme faaliyetine başladı.

Seçim çalışmaları ertelendi

Gerekli tedbirlerin toplumca da desteklenmesinin önemine dikkat çeken Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik toplu alanlarda seçim çalışmalarını ertelediklerini aktardı.

Tatar, sabah Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştüğünü belirterek, Türkiye'den ilaçlama ve diğer tedbirlerin alınması konusunda tecrübeli bir ekibin geleceğini açıkladı.

Özersay: İlave tedbirler almamız gerekebilir

Kudret Özersay ise şartlara bağlı olarak tedbirleri sürekli gözden geçireceklerini vurgulayarak, "İlerleyen saatlerde ve günlerde ilave tedbirler almamız gerekebilir. Bireysel olarak herkesin kendi tedbirini alması, hijyen kurallarına özen göstermesi ve kimsenin panik hali içerisinde olmaması gerekir" dedi.