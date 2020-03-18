Güney Kıbrıs, koronavirüs nedeniyle tüm uçuşları durdurma kararı aldı

Güney Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, ülkedeki havaalanlarının sadece ülkeden kalkacak uçaklar için açık bulunacağını, 21 Mart tarihinden sonra yolcu taşıyan hiçbir uçağın ülkeye inişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bakan, gıda ürünleri ve diğerlerini taşıyan ticari uçakların bu yasaktan muaf olduğunu kaydederken, kararın hangi tarihe kadar geçerli olacağını ise açıklamadı.

'Vaka sayısı 58'e ulaştı'

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Yannu ise yaptığı açıklamada, 9 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, vaka sayısının 58'e ulaştığını bildirdi.

Bakan, 4 vakanın daha önce virüs taşıyan kişilerle temasının olduğunu, diğerlerinin ise yurt dışından geldiğini belirtti.