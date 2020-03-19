Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde koronavirüs vakaları 3'e yükseldi

Güney Kıbrıs'ta yer alan İngiliz üslerinde bir askerde daha koronavirüse rastlandı. Toplam vaka sayısı 3'e yükseldi.

Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üslerinde bir askerde daha yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin sonucu pozitif çıktı.

Ülkenin Ağrotur bölgesindeki İngiliz üslerinde toplam vaka sayısı 3'e yükseldi.

Öte yandan askerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Konstantinos Yannu ise dün yaptığı açıklamada, ülkede 9 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini, vaka sayısının 58'e ulaştığını bildirmişti.

Bakan, 4 vakanın daha önce virüs taşıyan kişilerle temasının olduğunu, diğerlerinin ise yurt dışından geldiğini kaydetmişti.