Yunan ve Türk fırkateynleri arasındaki olayla ilgili Reuters'e konuşan Yunan kaynaklar: Bir kazaydı

Kıbrıs ve Girit adaları arasında Yunan ve Türk donanması arasında yaşanan olayla ilgili Reuters haber ajansına konuşan Yunan savunma bakanlığı kaynağı, iki geminin küçük bir çarpışma yaşadığını, olayın bir kaza olduğunu savundu.

Doğu Akdeniz’de seyreden Yunan fırkateyni Limnos ile Türk fırkateyni Kemal Reis’in çarpıştığı haberleriyle ilgili AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Sismik araştırma ve sondaj gemilerimize yapılacak saldırıyı cevapsız bırakamayız. Dün böyle bir durum söz konusu oldu, Kemal Reis gereken cevabı verdi" açıklaması gelirken, Yunan kaynaklar da değerlendirmede bulundu.

'Küçük bir çarpışma'

Çarşamba Kıbrıs ile Girit adaları arasında Yunan ve Türk donanma gemileri arasında yaşanan olayla ilgili Reuters haber ajansına konuşan Yunan kaynaklar, iki geminin küçük bir çarpışma yaşadığını, olayın bir kaza olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan bir Yunan yetkili, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Yunan donanmasına ait gemiler tarafından bir süredir takipte tutulduğunu hatırlattı.

Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama, doğalgaz, petrol arama çalışmaları, kıta sahanlığı araştırmaları, deniz tabanının haritalanması, incelenmesi, ayrıntılı görüntülenmesi, bu kapsamda deniz üstü rüzgar santrallerinin kurulacağı yerlerin veya doğalgaz, petrol araştırma platformlarının deniz tabanında oturacağı yerler için mühendislik çalışmaları kapasitesine sahip Oruç Reis, Antalya'dan demir alarak Doğu Akdeniz'de Girit-Kıbrıs adaları arasında çalışma yapacağı alana ulaşmıştı.

'Kafa kafaya çarpışmayı önlemek adına dümen kırarak manevra yaptı'

Haberde Yunan fırkateynlerinin takip ettiği Oruç Reis'e dün Limnos'un yaklaştığı, bu sırada önünün Oruç Reis'e eşlik eden Türk donanmasına ait gemilerden Kemal Reis tarafından kesildiği belirtildi.

Reuters'e konuşan Yunan kaynak, kafa kafaya çarpışmayı önlemek adına dümen kırarak manevra yapan Limnos'un burnunun Kemal Reis'in arka bölümüne çarptığını dile getirdi.

'Hasar almaksızın Fransa ile ortak tatbikata katıldı'

Bunun küçük bir çarpışma olduğunu ifade ederek "Olay bir kazaydı" diyen Yunan kaynak, Limnos'un zarar görmediğini, olaydan sonra Fransız-Yunan ortak askeri tatbikatına katıldığını kaydetti.

Yetki alanı anlaşmazlığı

Türkiye'ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Türk Donanması'na ait savaş gemilerinin refakatinde, hafta başından beri Yunanistan'a ait Girit Adası ile Güney Kesimi AB üyesi olan Kıbrıs arasındaki sularda seyrediyor.

Yunanistan, bu bölgenin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu, Türkiye'nin yasadışı faaliyet gösterdiğini iddia ederek Türk gemilerinin buradan çıkmasını talep ediyor.

Bu suçlamayı reddeden Ankara, Oruç Reis'in faaliyetlerinin yasal olduğunu ve Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı içerisinde hareket ettiğini söylüyor.