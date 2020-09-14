Yunanistan Cumhurbaşkanı: Barış istiyorsanız daima savaşa daha hazırlıklı olmalısınız

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, savunmayı güçlendirmek adına bir dizi adım atılmasını “Sadece Türkiye'ye mesaj göndermek için değil. Barış istiyorsanız daima savaşa daha hazırlıklı olmalısınız” sözleriyle açıkladı.

Katerina Sakellaropulu, Meis'in Yunanistan'ın bir parçası olmasının 77. yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen törenlere katılmak için gittiği adada CNN'e konuştu.

Sakellaropulu, Fransa'dan alınacak savaş uçağı ve fırkateynlerin yanı sıra silahlı kuvvetlere katılacak yeni askerlerle savunmayı güçlendirme planları soruldu. BBC Türkçe’nin aktardığına göre Sakellaropulu, "Hükümet bu adımların atılması gerektiğine karar verdi" dedi.

Bunun Ankara’ya bir mesaj niteliğinde olup olmadığı sorusu karşısında Sakellaropulu, "Sadece Türkiye'ye mesaj göndermek için değil. Barış istiyorsanız daima savaşa daha hazırlıklı olmalısınız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa'dan 18 Rafale tipi savaş uçağı alacaklarını ve ordularını 15 bin yeni askerle güçlendireceklerini söylemişti. Anlaşmanın önümüzdeki aylarda imzalanacağını açıklanmıştı.

Ayrıca Yunanistan’ın, gelecek 10 yılda 10 milyar euroluk savunma harcaması yapacağı duyurulmuştu.

'Diyalogdan yanayız'

Öte yandan Sakellaropulu, "Kriz yaşandığı bir zamanda, Türkiye'nin yanı başındaki bir adaya ziyaretiniz kışkırtıcı bir mesaj değil mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bir Yunan Cumhurbaşkanı'nın barışçıl bir ziyareti asla provokatif olamaz. Hassas zamanlardan geçiyoruz. Biz diyalogdan yanayız. Yunanistan diyaloğu desteklediğini kanıtlamıştır. Ama tehdit altında bir diyaloğu değil."

Türkiye’ye ait Oruç Reis gemisinin geri çekildiğini de hatırlatan muhabir, Sakellaropulu’ya "Gaz rezervleri konusundaki gerginlik bitti mi, azalıyor mu?" diye sordu.

Sakellaropulu, "Ben o kadar pozitif değilim. Yunanistan, Kıbrıs ve tüm Akdeniz küçük adımlarla hareket edecek. Akdeniz'de herkesin; sadece Yunanistan'ın ve Türkiye'nin değil Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun da istikrara ihtiyacı var” dedi.