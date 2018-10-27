Çek lider gazetecilere 'şaka' yaptı: Sizi Suudi konsolosluğunda ağırlayacağım

Gazetecilere yaptığı şakalarla sık sık gündeme gelen Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman bu kez Cemal Kaşıkçı cinayetine atıf yaparak, “Gazetecileri çok severim, bu nedenle onları bu akşam Suudi konsolosluğunda ağırlayacağım” dedi.

© AA / Murat Kula AK Partili Aktay: Kaşıkçı cinayetinde asıl hedef Türkiye'ydi

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman perşembe günü gazetecilere yaptığı konuşma sonrası Cemal Kaşıkçı suikastine atıf yaparak "Gazetecileri çok severim bu nedenle onları bu akşam Suudi konsolosluğunda ağırlayacağım" demesi üzerine tepki aldı.

Euronews’ün haberine göre Zeman’ın sözlerine ilk tepki verenlerden biri Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) oldu. RSF, Zeman’dan özür dilemesi istedi. Kaşıkçı, 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda planlı ve vahşice olduğu tahmin edilen bir biçimde öldürülmüştü.

Çek lider daha önce de, Ekim 2017’de bir basın toplantısında muhabirleri sahte bir kalaşnikofla karşılamış, Mayıs 2017’de ise gülerek, “Gazeteciler yok edilmeli çünkü onlardan çok var” demişti.