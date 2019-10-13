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13:24 13 Ekim 2019
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    Pakistan Başbakanı İmran Han Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yaptı

    Suudi Arabistan-İran gerilimi: İmran Han, arabuluculuk için devrede

    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    Dünya
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    Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan'la İran arasında gerilimi düşürmek ve iki ülke arasında diyalog başlatmak için arabuluculuk yapmak üzere İran'a gitti.

    Pakistan Başbakanı İmran Han
    © REUTERS / Thomas Peter
    Pakistan Başbakanı Han: Hem Trump hem de Veliaht Prens Selman, Ruhani’yle konuşmamı istedi
    Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İmran Han'ın, bölgesel istikrarı tehdit eden iki ülke arasındaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla İran'a hareket ettiği bildirildi.

    Açıklamada, Han'ın arabuluculuk girişimlerine yönelik, "Pakistan'ın iki dostu olan Suudi Arabistan ile İran arasındaki diyalog girişimleri, Han'ın bölgesel barışı ve istikrarı sağlamak üzere attığı adımlardan biridir" ifadeleri kullanıldı.

    PRENS SELMAN'IN TALEBİ HATIRLATILDI

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS / David Mdzinarishvili
    Zarif'ten Körfez ülkelerine 'ya hep beraber ya hiçbirimiz' iması
    Suudi Arabistan'ın petrol rafinerisine eylül ayında düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tutması üzerine tırmanan gerilimin ardından, Amerikan The New York Times gazetesinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Han'dan iki ülke arasında arabuluculuk istediğine ilişkin yayımladığı yazıya atıfta bulunulan açıklamada, "Veliaht Prens ne Han aracılığıyla İranlı liderlere mesaj göndermiş ne de Han'dan ara buluculuk talep etmiştir" denildi.

    Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin de eşlik ettiği Han, bir günlük İran ziyareti kapsamında dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle bir araya gelerek Basra Körfezi'nde İran-Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimi görüşecek.

    SIRADA RİYAD VAR

    Hizbullah lideri Hasan Nasrallah
    © REUTERS / Jamal Saidi/
    Hizbullah lideri Nasrallah: Savaş çıkarsa İran, Suudi Arabistan’ı yok eder
    Görüşmede, diğer bölgesel ve uluslararası konuların yanında Keşmir sorunu da masaya yatırılacak. 

    Han'ın İran ziyaretinin ardından bir hafta içinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi de bekleniyor.

    Geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye giden Han, Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmede kendisinden Suudi Arabistan ile İran arasında arabuluculuk yapması ricasında bulunulduğunu açıklamıştı.

    Han, ABD yolculuğu öncesi Suudi Arabistan'da Prens Selman'la, ABD ziyareti sırasında ise Ruhani'yle görüşmüştü.

    TRT'ye konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ara buluculuk ve doğrudan görüşme de dahil Suudi Arabistan'la her türlü görüşmeye açık olduklarını dile getirmişti.

    Etiketler:
    Ayetullah Ali Hamaney, Hasan Ruhani, Muhammed bin Selman, Gerilim, Basra Körfezi, Arabuluculuk, İmran Han, Pakistan, Suudi Arabistan, İran
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