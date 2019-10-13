Suudi Arabistan-İran gerilimi: İmran Han, arabuluculuk için devrede

Açıklamada, Han'ın arabuluculuk girişimlerine yönelik, "Pakistan'ın iki dostu olan Suudi Arabistan ile İran arasındaki diyalog girişimleri, Han'ın bölgesel barışı ve istikrarı sağlamak üzere attığı adımlardan biridir" ifadeleri kullanıldı.
PRENS SELMAN'IN TALEBİ HATIRLATILDI
Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin de eşlik ettiği Han, bir günlük İran ziyareti kapsamında dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle bir araya gelerek Basra Körfezi'nde İran-Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimi görüşecek.
SIRADA RİYAD VAR
Han'ın İran ziyaretinin ardından bir hafta içinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi de bekleniyor.
Geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye giden Han, Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmede kendisinden Suudi Arabistan ile İran arasında arabuluculuk yapması ricasında bulunulduğunu açıklamıştı.
Han, ABD yolculuğu öncesi Suudi Arabistan'da Prens Selman'la, ABD ziyareti sırasında ise Ruhani'yle görüşmüştü.
TRT'ye konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ara buluculuk ve doğrudan görüşme de dahil Suudi Arabistan'la her türlü görüşmeye açık olduklarını dile getirmişti.
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