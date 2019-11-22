Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan avukatın tutuklanması: 'Hızlı çözüm istiyoruz'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara Büyükelçilikleri’nde çalışan bir Türk avukatın 'casusluk' şüphesiyle Türkiye’de tutuklanması üzerine ‘acil çözüm’ talep etti. Maas, konuyu mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyi planladığını da söyledi.

Alman yetkililerin, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde çalışan ve 'casusluk' şüphesiyle Türkiye’de tutuklanan Türk avukatın serbest bırakılmasına yönelik çabaları sürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, tutuklamanın ‘hiçbir şekilde anlaşılır olmadığını’ ve Türkiye’den ‘acil bir çözüm’ talep ettiklerini belirtti.

Maas ayrıca Nagoya'da gerçekleştirilecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bu konuyu Türkiyeli mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini de söyledi.

Almanya’nın Ankara’daki Büyükelçisi Martin Erdman da "Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimde bulunuyoruz" demişti.

Deutsche Welle, tutuklanan avukatın, iltica başvurusunda bulunanlar hakkında Türkiye’de dava açılıp açılmadığı veya Türkiye’ye dönmesi hâlinde hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya olup olmadığı gibi konularda polis, savcılık gibi kurumlardan bilgi topladığını belirtmişti.

Alman hükümetinin, avukatın tutuklanmasıyla birlikte hassas verilerin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) eline geçmesinden kaygı duyduğu aktarılmıştı.

Avukatın eylül ayında gözaltına alınmasından bu yana Alman hükümetinin avukatın serbest bırakılması için çaba gösterdiği kaydedilmişti.