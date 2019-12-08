Alman Savunma Bakanı: Berlin cinayeti Moskova ile ilişkilere zarar veriyor

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, hükümet toplantısında, Berlin’de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak Rusya’ya yönelik gelecek adımların değerlendirileceğini belirtti.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Moskova’nın cinayet soruşturmasına katkıda bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Bild am Sonntag’a konuşan Kramp-Karrenbauer, “Bu cinayet, Almanya ve Rusya arasındaki ilişkilere zarar veriyor. Deliller güçlü” ifadelerini kullandı.

Berlin’de ne olmuştu?

Geçen ağustos sonu Berlin’de bir Gürcistan vatandaşı, bilinmeyen bir kişi tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

Alman polisi birkaç gün sonra olayın şüphelisi olarak 49 yaşında olan bir Rus vatandaşını gözaltına almıştı. Savcılığın açıklamasında şüphelide suçun işlendiği silahın bulunduğu ifade edilmişti.

25 Ağustos’ta Der Spiegel dergisi, çok yönlü yürütülen soruşturma kapsamında en muhtemel senaryo olarak ‘profesyonelce planlanmış ve işlenmiş cinayet’ üzerinde durulduğunu, cinayetin suç dünyası ya da başka bir ülkenin istihbaratı tarafından planlanmış olabileceğini aktarmıştı.

30 Ağustos’ta ise dergi, şüphelinin Rus istihbarat ajanı olabileceği iddiasını ortaya atmıştı.