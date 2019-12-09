Kuzey Kore-ABD atışması sürüyor: 'Sabırsız, yaşlı adam'

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Kim Jong-un çok zeki ve eğer düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var” açıklamasına tepki gösteren Kuzey Kore “Kaybedecek bir şeyimiz yok” dedi. Kuzey Koreli yetkili ayrıca Trump için ‘sabırsız, yaşlı adam’ ifadesini kullandı.

Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer müzakerelerin devamı konusunda yaşanan gerilim, tarafların karşılık açıklamalarıyla sürüyor.

Pyongyang yönetiminin iki numaralı ismi olarak bilinen Kim Yong-chol, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Kuzey Kore lideri düşmanca davranırsa kaybedecek şeyi çok” şeklindeki ifadesini ‘hayal kırıklığı’ olarak niteledi.

'Garip açıklamalarına devam ederse Kim fikrini değiştirebilir'

Devlet haber ajansı KCNA’nın aktardığına göre Kim, “Kaybedecek bir şeyimiz yok” dedi.

‘Roket adam-bunak’ atışması

Donald Trump içinifadesini kullanan Kim Yong-chol, ‘Trump garip yorumlar yapmayı sürdürürse lider Kim Jong-un fikrini değiştirebilir’ uyarısında bulundu.

İki ülke arasındaki son atışma Donald Trump’ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ‘Roket Adam’ diye hitap etmesi üzerine yaşanmıştı. Kuzey Kore’nin ilk Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump’ın bunu sürdürmesi halinde ‘bunak’ yakıştırmasıyla karşılık verebileceklerini belirtmişti.

Yıl sonuna kadar süre tanıdı

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor.

En son ekim ayında İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantıda bir araya gelen taraflardan Kuzey Kore, ABD’yi ‘eski tutum ve tavırlarını devam ettirmekle’ suçlamış ve görüşmeler kesilmişti.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartları önermesi için yıl sonuna kadar süre tanıdıklarını, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde ‘yeni bir yol’ arayışına gireceğini açıklamıştı.

Son olarak müzakereleri kurtarmak için ABD’ye ‘zaman azalıyor’ uyarısında bulunan Kuzey Kore, “Bizden nasıl bir yılbaşı hediyesi alacakları tamamen kendi kararlarına bağlı” mesajını vermişti.