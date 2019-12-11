Lavrov: Sırada ne var, Rus diplomatları doping yapmakla mı suçlayacaksınız?

ABD Başkanı Donald Trump'la Oval Ofis'te yaptığı basına kapalı görüşme hakkındaki spekülasyonlara yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, WADA'nın Rusya'yla ilgili doping kararına iğneli bir gönderme yaparak Amerikan basınını ve Kongre üyelerini eleştirdi.

Washington'da mevkidaşı Mike Pompeo'yla görüşmesinin ardından basının karşısına çıkan Sergey Lavrov'a, Russia Today (RT) muhabiri tarafından Kongre üyesi Adam Schiff'in Oval Ofis'teki görüşmeyi 'Rus propagandasının başarısı' olarak nitelemesi soruldu.

Trump is meeting with Russia’s Foreign Minister in the Oval Office — again.



Adversaries invited in. Allies locked out.



Last time, they laughed about Trump’s firing of Comey. Today, they can celebrate the success of Russian propaganda.



Reagan wouldn’t recognize this GOP. pic.twitter.com/iHiksPXMbM — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) December 10, 2019

Lavrov, "Görüşmede Amerikan veya Rus hiçbir basın mensubu yoktu. Eğer Schiff, herhangi bir ülke için normal bir şey olan bakanlar düzeyindeki görüşmeleri ve Başkan ile yaptığım görüşmeyi böyle tanımlıyorsa, yakında diplomatlarımızı, atletlerimizi suçladıkları gibi, dopingle suçlayacaklarına ve cezai yaptırım çağrısında bulunacaklarına inanıyorum" dedi.

'Sansasyon yaratmakta özgürsünüz'

Bir muhabir, Mayıs 2017'deki görüşmenin ardından ortaya atılan Trump'ın Lavrov'a gizli bilgi verdiğine dair iddiaları anımsatarak, ABD Başkanı'nın yine gizli bilgi verip vermediğini sordu.

Lavrov'un yanıtı, "(Trump'la) Size açıkça ve eksiksiz olarak anlattığım konuları ele aldık. Eğer bunların içinde birtakım sırlar görüyorsanız, bundan sansasyon yaratmakta özgürsünüz" oldu.

'ABD'li senatörler yaptırımları her gün tartışıyor'

Lavrov, Washington ziyaretinin Trump'ın azlinin görüşüldüğü ve Senato'nun Rusya'ya yaptırım konusunda yeni bir teklif sunduğu döneme denk geldiğinin söylenmesi üzerine ise, "ABD'li senatörler bu konuları her gün tartışıyor, bu da o günlerden sadece biri" yanıtını verdi.