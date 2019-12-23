Popüler mesajlaşma uygulaması ToTok, BAE tarafından 'casusluk için kullanılıyor'

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından indirilen anlık mesajlaşma uygulaması ToTok’un casusluk amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. ABD’li istihbarat yetkilileri ve New York Times gazetesine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti; bu uygulama aracılığıyla tüm sohbetlerin, hareketlerin ve bağlantıların yanı sıra ses ve görüntüleri de takip ediyor.

Uygulama, yüklendiği telefonlardaki verileri toplayarak BAE'nin istihbarat amaçları doğrultusunda kullanılıyor.

Adı açıklanmayan Ortadoğulu bir siber güvenlik uzmanı, BAE’li bir yetkilinin kendisine ‘ToTok’un aslında ülkedeki ve dünyadaki kullanıcıları takip etmek için geliştirilmiş bir uygulama olduğunu’ söylediğini belirtti.

ToTok, a messaging app downloaded by millions, is actually a spying tool of the United Arab Emirates, according to US officials familiar with a classified intelligence assessment and a @nytimes investigation https://t.co/fDbmlVldp4 — Aman Batheja (@amanbatheja) December 22, 2019

Paravan şirket: ABD, BAE ve İsrailli istihbaratçılar

ToTok’un arkasındaki firma olan Breej Holding’in aslen Abu Dabi merkezli siber istihbarat ve hack firması DarkMatter'ın paravan şirketi olduğu düşünülüyor. DarkMatter çalışanları arasında ise BAE’li istihbarat yetkilileri, ABD’nin Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski çalışanları ve eski İsrail askeri istihbarat görevlileri bulunuyor. Yine Abu Dabi merkezli veri madenciliği şirketi Pax Al’in de DarkMatter ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Eski şirket çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre DarkMatter, ‘olası siber suçlar’ gerekçesiyle FBI tarafından soruşturuluyor.

FBI’dan ‘potansiyel tehdit’ iması

BAE hükümeti ve CIA konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Breej ve Pax AI şirketlerinden yetkili isimlere de ulaşılamadığı belirtildi. Ancak FBI sözcüsü, ‘belirli uygulamalarla ilgili yorum yapmamakla birlikte kullanıcıların bu tarz mekanizmaların içerdiği potansiyel tehlikeler ve zayıf noktaların farkında olduklarından emin olmayı istediklerini’ söyledi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatacaklarını duyuran Apple ve Google, ToTok’u listelerinden çıkardı. Ancak uygulama, kullanıcıların telefonlarından silinmedikçe çalışmaya devam edecek.

WhatsApp ve Skype’ı kısıtlıyor, ToTok’a yönlendiriyor

Ortadoğu, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da birkaç ay önce piyasaya çıkmasıyla popüler hale gelen ToTok’un sayıca en çok BAE’de kullanıcısı bulunuyor. BAE hükümetinin WhatsApp ve Skype gibi mesajlaşma uygulamalarına getirdiği sınırlama da ToTok’u daha cazip kılıyor.

Ancak App Annie araştırma şirketine göre ToTok, geçen hafta ABD’de en çok indirilen uygulama oldu.

İki müttefik karşı karşıya geldi mi?

BAE, bölgede İran’a karşı ABD’nin en yakın müttefiki olarak görülüyor. ToTok’un BAE istihbaratının bir aracı olup olmadığı konusunun ilk olarak ABD istihbaratı tarafından mı fark edildiği ise belirsizliğini koruyor.

Konuya yakın bir kaynak, ABD’nin uygulamanın potansiyel tehlikeleri konusunda bazı müttefiklerini uyardığını aktardı. Ancak ABD ile BAE’nin konuyla ilgili bir yüzleşme yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.

Suudi Arabistan ve Katar da denedi

Suudi Arabistan ve Katar yönetimleri de daha önce, muhaliflerini ve rakiplerini dijital olarak takip edebilmek için özel şirketlerle anlaşma yoluna gitmişti. Bunun için İsrailli ve ABD’li şirketlerle ortaklıklar kurulmuştu.