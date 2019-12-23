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13:41 23 Aralık 2019
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    Popüler mesajlaşma uygulaması ToTok, BAE tarafından 'casusluk için kullanılıyor'

    © REUTERS / CORINNA KERN
    Dünya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/201912231040897699-populer-mesajlasma-uygulamasi-totok-bae-tarafindan-casusluk-icin-kullaniliyor/

     Popüler mesajlaşma uygulaması ‘ToTok’ aracılığıyla kullanıcıların verilerinin toplandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetine aktarıldığı iddia edildi.

    Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından indirilen anlık mesajlaşma uygulaması ToTok’un casusluk amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. ABD’li istihbarat yetkilileri ve New York Times gazetesine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti; bu uygulama aracılığıyla tüm sohbetlerin, hareketlerin ve bağlantıların yanı sıra ses ve görüntüleri de takip ediyor.

    Uygulama, yüklendiği telefonlardaki verileri toplayarak BAE'nin istihbarat amaçları doğrultusunda kullanılıyor.

    Adı açıklanmayan Ortadoğulu bir siber güvenlik uzmanı, BAE’li bir yetkilinin kendisine ‘ToTok’un aslında ülkedeki ve dünyadaki kullanıcıları takip etmek için geliştirilmiş bir uygulama olduğunu’ söylediğini belirtti.

    Paravan şirket: ABD, BAE ve İsrailli istihbaratçılar

    ToTok’un arkasındaki firma olan Breej Holding’in aslen Abu Dabi merkezli siber istihbarat ve hack firması DarkMatter'ın paravan şirketi olduğu düşünülüyor. DarkMatter çalışanları arasında ise BAE’li istihbarat yetkilileri, ABD’nin Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski çalışanları ve eski İsrail askeri istihbarat görevlileri bulunuyor. Yine Abu Dabi merkezli veri madenciliği şirketi Pax Al’in de DarkMatter ile bağlantılı olduğu düşünülüyor.

    Eski şirket çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre DarkMatter, ‘olası siber suçlar’ gerekçesiyle FBI tarafından soruşturuluyor.

    FBI’dan ‘potansiyel tehdit’ iması

    CIA merkezi Langley CIA amblemi
    © AP Photo / Carolyn Kaster
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    BAE hükümeti ve CIA konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, Breej ve Pax AI şirketlerinden yetkili isimlere de ulaşılamadığı belirtildi. Ancak FBI sözcüsü, ‘belirli uygulamalarla ilgili yorum yapmamakla birlikte kullanıcıların bu tarz mekanizmaların içerdiği potansiyel tehlikeler ve zayıf noktaların farkında olduklarından emin olmayı istediklerini’ söyledi.

    Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatacaklarını duyuran Apple ve Google, ToTok’u listelerinden çıkardı. Ancak uygulama, kullanıcıların telefonlarından silinmedikçe çalışmaya devam edecek.

    WhatsApp ve Skype’ı kısıtlıyor, ToTok’a yönlendiriyor

    Ortadoğu, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da birkaç ay önce piyasaya çıkmasıyla popüler hale gelen ToTok’un sayıca en çok BAE’de kullanıcısı bulunuyor. BAE hükümetinin WhatsApp ve Skype gibi mesajlaşma uygulamalarına getirdiği sınırlama da ToTok’u daha cazip kılıyor.

    Ancak App Annie araştırma şirketine göre ToTok, geçen hafta ABD’de en çok indirilen uygulama oldu.

    İki müttefik karşı karşıya geldi mi?

    BAE, bölgede İran’a karşı ABD’nin en yakın müttefiki olarak görülüyor. ToTok’un BAE istihbaratının bir aracı olup olmadığı konusunun ilk olarak ABD istihbaratı tarafından mı fark edildiği ise belirsizliğini koruyor.

    Konuya yakın bir kaynak, ABD’nin uygulamanın potansiyel tehlikeleri konusunda bazı müttefiklerini uyardığını aktardı. Ancak ABD ile BAE’nin konuyla ilgili bir yüzleşme yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor.

    Suudi Arabistan ve Katar da denedi

    Suudi Arabistan ve Katar yönetimleri de daha önce, muhaliflerini ve rakiplerini dijital olarak takip edebilmek için özel şirketlerle anlaşma yoluna gitmişti. Bunun için İsrailli ve ABD’li şirketlerle ortaklıklar kurulmuştu.

    Etiketler:
    Pax Al, Siber güvenlik, CIA, FBI, DarkMatter, Breej Holding, ToTok, İstihbarat, İsrail, ABD, Casusluk, Mobil uygulama, Uygulama, Mesajlaşma, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
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