Zaharova: Türkiye'yi İdlib'le ilgili Soçi Mutabakatı'nı uygulamaya çağırıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Ankara'yı, İdlib'de gerilimi azaltma bölgesi kurulmasını ve ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılmasını öngören Soçi Mutabakatı'nı uygulamaya çağırdığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Mariya Zaharova, "İdlib'deki terör yuvasının sonsuza dek varlığını sürdürmesi kabul edilemez. Bu nedenle Rusya, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı'nın tamamen uygulanmasına yönelik önlemlerin aktif şekilde hayata geçirilmesi çağrısı yapıyor" dedi.

Suriye Genelkurmay Başkanlığı, önceki gün İdlib'deki 40 kasabanın militanlardan temizlendiğini açıklamış ve sivillere militanların kontrolü altındaki bölgeleri terk etme çağrısı yapmıştı.