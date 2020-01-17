Kayıt
12:32 17 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    ABD ile Güney Kore arasında 'bıyık krizi'

    © AFP 2019 / SEBASTIEN BERGER
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104110/32/1041103260.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/dunya/202001171041103379-abd-ile-gumney-kore-arasinda-biyik-krizi/

    ABD ile Güney Kore, Büyükelçi Harry Harris’in ‘ince bıyıkları’ nedeniyle diplomatik bir anlaşmazlık yaşıyor. Bıyıkların, sömürge döneminin Japon yöneticilerini anımsattığını söyleyen Güney Koreliler, bunun ‘hakaret’ olduğunu söylüyor. Harris’in Japon kökleri de krizi tetikliyor.

    ABD'nin Güney Kore Büyükelçisi Harry Harris, bıraktığı ince bıyık nedeniyle konuk bulunduğu ülke yetkililerini huzursuz etti. Güney Koreliler, Harris’in Japonya’ya dayanan kökeninin ve bıraktığı bıyığın kendilerine Japon sömürgesi altındaki dönemi hatırlattığını ve bu nedenle hakarete uğramış gibi hissettiklerini belirtti.

    Kökenleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldığını söyleyen Harris ise ‘hayatındaki yeni dönemi simgelemesi için bıyık bırakmaya karar verdiğini’ dile getirdi.

    ‘Daha uzun ve genç olmaya çalıştım, yapamadım’

    © AFP 2019 / ED JONES
    Güney Kore usulü protesto: Neden saçlarını kazıtıyorlar?
    Korea Times gazetesine konuşan Harris, “Askeri görevli olduğum yaşamımla diplomat olduğum yeni hayat arasında bir mola vermek istedim. Daha uzun olmaya çalıştım ama artık olamam, dolayısıyla daha genç olmayı denedim, onu da yapamadım. Ancak bıyık bırakabilirdim, ben de öyle yaptım” sözleriyle kendini açıkladı.

    Bıyığının neden Seul ve Washington arasındaki ilişkiye zarar verdiği konusunda Güney Korelilerin kendisini ikna etmesi gerektiğini savunan diplomat, “Ben neysem oyum. Tüm söyleyebileceğim şu ki, aldığım her karar ABD'nin Kore Büyükelçisi olduğum gerçeğine dayanıyor, Japonya’nın Kore elçisi olduğuma değil” ifadelerini kullandı.

    Büyükelçiden çok bir ‘genel vali’ gibi

    Gazete ise, Harry Harris’in bıyıklarının ‘ABD’nin Güney Kore’ye karşı saygısız ve hatta zorlayıcı imajıyla’ özdeşleştirildiğini vurguladı.

    Harris, hâlihazırda bir büyükelçiden çok bir ‘genel vali’ gibi davranmakla eleştiriliyor. Sosyal medya kullanıcıları da sık sık sömürge döneminin Japon genel valilerinin ince bıyıklarına gönderme yaparak Harris’i topa tutuyor.

    Donanmadaki ilk Asya kökenli Amerikalı lider

    Eski bir ABD Donanması subayı olan 63 yaşındaki Harry Harris, Japonya’da doğdu. Annesi Japon, babası ise ABD askeri olan Harris, ABD Pasifik Komutanlığı'na liderlik eden ilk Asya kökenli Amerikalı oldu. Harris aynı zamanda ABD ordusunda en yüksek sırada yer alan Japon kökenli kişi sayılıyor.

    İlişkilerde sömürge dönemi gölgesi

    Japonya, 1910 yılında Güney Kore’yi ilhak etmiş, kurulan sömürge rejimi 1945’e kadar sürmüştü. Bu, Seul için hâlâ ilişkilere gölge düşüren bir konu olarak değerlendiriliyor.

    İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerlerin Güney Koreli kadınları seks kölesi olarak kullanması da iki ülke arasında yıllardır süregelen krizin kaynağı olarak görülüyor.

    Tek sorun fiziksel görünüş değil

    Öte yandan Harry Harris, fiziksel görünümü dışında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan ordusunun korunması konusunda Güney Kore’nin kesenin ağzını açmasını yönündeki talebini desteklediği için de eleştiriliyor.

    Washington yönetimi, Güney Kore'de kalmaya devam edecek 28 bin Amerikan askeri için yıllık 5 milyar dolar ödenmesini talep etmişti. Seul, bir önceki tutarın beş katına karşılık gelen bu teklifi yüksek bulup reddetmişti. Geçen yıl ekim ayında 19 öğrenci, bu artış talebini desteklemesini protesto etmek için Harris’in ofisine girmeye çalışmıştı.

    Etiketler:
    Büyükelçi, Harry Harris, Diplomatik kriz, Seul, Washington, Donald Trump, Sömürgecilik, sömürge, Japonya, Bıyık, Güney Kore, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ergun, bağlı bulunduğu Akseki ilçesinden, Manavgat ilçesine daha yakın olan Taşlıca Mahallesi'ne kar yağmadığı için köpeğini ilk defa kar görsün diye yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine getirdi.
    Sibirya kurdu ‘Fıstık’ın ilk kar sevinci
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet