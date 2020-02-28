Stoltenberg: Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma çağrısı yapıyoruz

Türkiye'nin talebi üzerine gerçekleşen ve İdlib konusunun ele alındığı olağanüstü NATO toplantısının ardından konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz" dedi. Stoltenberg, NATO'nun hava savunması dahil Türkiye'ye destek verdiğini belirtti.

NATO, Türkiye'nin Suriye'deki durumun değerlendirilmesi talebi çerçevesinde bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO müttefikleri Türk askerlerinin kaybıyla ilgili olarak en derin taziye dileklerini sunmuştur ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etmiştir. Türkiye çok değerli bir NATO müttefikidir" ifadelerini kullandı.

'Hava savunması dahil destek veriyoruz'

Rusya ve Suriye'ye çağrıda bulunan Stoltenberg, "Rusya ve Esad rejimine saldırıları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıyoruz. Çünkü sivillerin hedef alındığını görüyoruz. Suriye ve Rusya'yı, Suriye'deki çatışmalara barışçıl bir çözüm bulma konusunda Birleşmiş Milletler liderliğindeki çabalara tam olarak katılmaya çağırıyoruz. Türkiye bu çatışmalardan en fazla etkilenen NATO üyesidir. Türkiye ile NATO arasında iletişim yolları açık olacaktır" dedi.

NATO'nun hava savunması dahil Türkiye'ye destek verdiğini söyleyen Stoltenberg, "NATO olarak pratikte de destek olmaya devam edeceğiz. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor" diye konuştu.

Stoltenberg, 2018'deki ateşkese geri dönülmesi çağrısında da bulundu.

Türkiye, 4. madddeyi işletmişti

İdlib'te dün düzenlenen ve 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Türkiye, 4. madde doğrultusunda NATO’ya olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı.

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4. maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor. Bu madde, taraflardan herhangi birisinin saldırıya uğraması halinde olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi tanıyor.