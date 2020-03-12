3 ülkede daha koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakaları kaydedildi

Çin’den başlayan koronavirüs salgınının yayıldığı ülkelerde bilanço giderek ağırlaşırken, bugün üç ülkede daha salgın kaynaklı ilk ölüm vakaları yaşandı.
Polonya’da koronavirüs teşhisi konulan 57 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
Devlet televizyonu TVP, ülkenin batısındaki Poznan kentinde bulunan hastanın ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurdu.
Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 47’ye çıktığı duyurdu.
Avusturya vatandaşı hasta İtalya’dan dönmüştü
Avusturya’nın başkenti Viyana’da da 69 yaşında bir kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 302’ye yükseldiğini, iyileşerek taburcu edilen hasta sayısının ise dört olduğunu bildirdi.
Cezayir’de salgın yayılıyor
Öte yandan Cezayir'de koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Hastayla ilgili bir detay verilmedi.
Cezayir Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede beş kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve vaka sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.
Ülkede salgına yakalananlardan çoğunun El-Buleyde ilindeki bir ailenin fertleri olduğu belirtilmişti. Virüsün aileye 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı kaydedilmişti.
Cezayir'de ilk koronavirüs vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti.
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