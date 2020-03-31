IKEA, sağlık çalışanları için koruyucu ekipman üretimine başladı

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için koruyucu ekipman üretmeye başladığını duyurdu.

IKEA, salgını durdurmak için mücadele eden sağlık çalışanları için maske ve önlük gibi koruyucu ekipmanlar üretmeye başladığını açıkladı, üretimin giderek artacağını vurguladı.

Öte yandan IKEA ürünlerinin tasarım, üretim ve tedarikinden sorumlu olan Inter IKEA Grubu’nun Satınalma Müdürü Henrik Elm, pek çok kişinin salgın nedeniyle evden çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekerek ofis mobilyası satışlarının yükseldiğini belirtti. Ancak Elm; sınırların kapalı olması, talebin yoğun olması ve çalışma koşullarının güçlüğü gibi sebepler nedeniyle dağıtımda küçük sorunlar yaşanabildiğini kaydetti.

Kereste ve diğer hammaddeler konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen Elm, ‘tek sorunun’ kapalı olan mağazalar nedeniyle ürünleri koyacak yer bulmak olduğunu dile getirdi.

Salgın nedeniyle mağazalarını kapatan IKEA, çalışanlarını da ‘zorunlu izne’ çıkarmıştı.